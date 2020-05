Die kirgisische Seniorin Tamara Somowa erinnert sich noch gut an den Tag, als das Kriegsende verkündet wurde. „Die ganze Stadt, alle Menschen jubelten“, schildert sie die Szenen am „Tag des Sieges„. In unserem Video spricht Tamara Somowa außerdem darüber, was der Tag für ihr Land bedeutet und welche Schlüsse man aus den historischen Erfahrungen ziehen soll. Der Beitrag entstand mit Unterstützung der Babushka Adoption Foundation.