„Luxusbäder, kaleidoskopische Kathedralen und ultramodernes Essen“ – diese Worte beschreiben Almaty in der neuen Bewertung für Touristenziele „52 Places to Go This Year“ der einflussreichen US-amerikanischen Tageszeitung New York Times.

„Die größte Stadt in Kasachstan mit einer Bevölkerung von zwei Millionen Menschen sieht aus wie eine friedliche, aber aktive Stadt“, heißt es in der Beschreibung von Almaty. „Die unterirdische U-Bahn funkelt mit komplizierten Fliesen. ‚Arasan‘-Bäder sind die Apotheose der Badefreuden: Massage auf Marmorplatten, kaltes Baden, unerträglich heiße Saunen.“

Die meisten Touristen sind jedoch von der „neomadischen“ Küche beeindruckt, die sich „auf Mehl, Wasser und Fleisch konzentriert“ und in einer „hypermodernen“ Form vorliegt. Für kasachische Gerichte empfiehlt der New York Times-Experte Craig Maude den Besuch beliebter Restaurants und nennt Orte, an denen man hervorragenden Kaffee trinken kann.

„Sehen Sie sich den Flickenteppich aus Früchten und Nüssen auf dem Grünen Basar an und besuchen Sie dann ‚Plattform A‘, eine große Lebensmittelhalle, die kürzlich in einem sowjetischen Jugendstilgebäude eröffnet wurde“, heißt es in der Beschreibung weiter.

Kasachstans Vizeminister für Tourismus und Sport Erzhan Erkinbajew lobte die Tatsache, dass Kasachstan häufig in renommierten touristischen Rankings auftaucht. Dies spricht seiner Meinung nach für das wachsende Interesse der Touristen an Kasachstan.

Jeden Januar sprechen Autorinnen und Autoren der renommierten Zeitung Empfehlungen für das anstehende Reisejahr aus. In der Liste werden überwiegend Reiseziele präsentiert, die der breiten Masse eher (noch) unbekannt sind.

