In Zentralasien ist Almaty ein teures Pflaster. Geht es nach dem neuesten Rating der Plattform Numbeo, übertrifft es alle anderen Großstädte der Region in Sachen Lebenshaltungskosten. So liegt Kasachstans „Hauptstadt des Südens“ im „Cost of Living“-Index der Plattform für Anfang 2024 vor der Landeshauptstadt Astana sowie vor Taschkent und Bischkek, den Hauptstädten der Nachbarn Usbekistan und Kirgisistan.

Numbeo gilt als die größte Datenbank für Lebenshaltungskosten weltweit. Das Rating, das seit 2009 erhoben wird, bezieht aktuell 362 Großstädte weltweit ein. Auf Basis von Nutzerbewertungen berücksichtigt es die Kosten für Mietwohnungen, Lebensmittel, Catering-Preise und andere Faktoren. Darüber hinaus erhebt Numbeo weitere Daten zur Lebensqualität in Städten, etwa zu wahrgenommenen Kriminalitätsraten, der Qualität der Gesundheitsversorgung oder der Verkehrsqualität.

Im weltweiten Vergleich nehmen sich die Lebenshaltungskosten in allen zentralasiatischen Metropolen eher bescheiden aus. So nimmt selbst Almaty mit Platz 270 von 362 einen der hinteren Plätze ein. Astana kommt auf Rang 289. Unter den 86 asiatischen Ländern, die in das Rating einbezogen wurden, bewegen sich die beiden kasachischen Städte im Mittelfeld: Almaty kommt hier auf Platz 40, Astana auf Platz 49.

Duschanbe und Aschgabat nicht dabei

Interessant ist auch das Duell zwischen Almaty und Moskau: Hatte Almaty die russische Hauptstadt 2023 kruzzeitig überholt, liegt Moskau in der neuen Erhebung wieder zwei Plätze vor Almaty. Hier machten sich im vergangenen Jahr offenkundig die Preissteigerungen deutlich, die nicht zuletzt durch den Zuzug von Russen aus Angst vor einer Mobilisierung entstanden waren und sich vor allem in steigenden Mietpreisen niedergeschlagen hatten.

Die beiden zentralasiatischen Hauptstädte Duschanbe (Tadschikistan) und Aschgabat (Turkmenistan) kommen in dem Rating zur Lebensqualität derweil nicht vor: Für sie gab es keine ausreichende Anzahl an Nutzerbewertungen.

Die teuerste Stadt der Welt ist laut dem Ranking Hamilton, die Haupstadt von Bermuda – gefolgt von den Schweizer Städten Zürich und Basel.

cstr.

Teilen mit:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia