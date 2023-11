Der Nationalpark Altyn-Emel liegt nordöstlich des Kaptschagai-Stausees, nur drei Kilometer Fahrt von Almaty entfernt. Bekannt ist er vor allem für seine vielfältige Landschaft.

In unserem neuen Videobeitrag nehmen wir euch mit in eine 3000 Quadratkilometer große Welt aus zerklüfteten Kreidefelsen, Lavahöhlen, singenden Dünen und einer Oase, an der schon Dschingis Khan verweilt haben soll.

Jan Philipp Fleischer

