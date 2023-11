Warum verlassen Menschen in Kasachstan ihren Job und was ist für sie wichtig bei der Suche nach einem neuen? Wie ist die Arbeitsmarktsituation von Zugezogenen aus anderen postsowjetischen Staaten in Kasachstan? Wie entwickeln sich die Gehälter und wie zufrieden sind Menschen mit ihrer Arbeit? Diesen und vielen weiteren Fragen geht die Personalbeschaffungsfirma Antal in ihrer neuen Studie „Arbeitsmarktüberblick und Gehaltsumfrage 2023-24“ nach, die einmal jährlich erscheint.

Für die Erhebung haben die Recruiting-Spezialisten zwischen dem 12. Mai und dem 30. Juni dieses Jahres 1.545 Antworten von Top-Managern, mittleren Führungskräften und Fachkräften eingeholt. Die mit über 90 Prozent überwältigende Mehrheit der Teilnehmer waren dabei Personen in einem festen Angestelltenverhältnis. Zeitlich parallel zu Kasachstan wurde eine ähnliche Studie zu Usbekistan durchgeführt, an der 1822 Befragte teilnahmen.

Gehalt wichtiger als Entwicklungsperspektiven

Die Studie für Kasachstan zeigt, dass die Gehaltsfrage für Arbeitnehmer in dem Land am wichtigsten ist. So nannten 32 Prozent der Befragten ein niedriges Gehalt als Grund dafür, ihre vorangegangene Stelle zu verlassen. Als zweithäufigster Grund wurde ein Mangel an Perspektiven und Wachstum genannt (25 Prozent). Noch deutlicher wird die Tendenz sichtbar bei der Frage „Warum haben Sie sich für Ihren aktuellen Arbeitsplatz entschieden?“ Hier antworteten 52 Prozent der Studienteilnehmer „Höheres Gehalt“, während die zweithäufigste Antwort (34 Prozent) „Weiter Verantwortungsbereich/neue Aufgaben“ war.

Michael Germershausen, der bei Antal als Geschäftsführer der Region Eurasien unter anderem für Kasachstan zuständig ist, verweist auf das große Potential des kasachischen Arbeitsmarktes, das aus den Studienergebnissen hervorgeht: „Mehr als 70 Prozent der von der Personalberatung Antal befragten Mitarbeiter in Kasachstan sind entweder aktiv auf der Suche nach einem neuen Job oder wären bereit, ein interessantes neues Angebot anzunehmen“, führt er aus. Aber: Wenn man in Kasachstan im Moment einen Mitarbeiter suche, so Germershausen, sollte man schnell entscheiden können, da fast 50 Prozent der befragten Mitarbeiter angaben, innerhalb von einem Monat einen neuen Job gefunden zu haben.

„Es ist aber auch nicht immer einfach, einen guten Kandidaten von der Konkurrenz abzuwerben, da die meisten Mitarbeiter 20 Prozent und mehr zusätzliches Gehalt erwarten, um zu wechseln“, gibt er weiter zu bedenken. Dazu passt, dass mehr als 60 Prozent der befragten Mitarbeiter in der Antal-Studie angaben, in diesem Jahr schon eine Gehaltserhöhung erhalten zu haben. „Die Mehrheit dieser Mitarbeiter hat jetzt zwischen 6 und 20 Prozent mehr als noch vor einem Jahr“, kommentiert Germershausen.

Seit 2010 in Kasachstan

Antal ist als Teil der Antal International Group seit 1994 in den GUS-Ländern aktiv. Im Juli 2010 eröffnete sie ein Vertretungsbüro im kasachischen Almaty, 2019 ein weiteres in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. In der Region hat die Firma über 50 Berater und betreut hauptsächlich internationale Firmen bei Personalsuche und -leasing. Die Erstellung von Gehalts- und Lohnstudien gehört ebenfalls zu den Angeboten von Antal.

Christoph Strauch

Teilen mit:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia