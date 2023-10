Шестимесячный щенок, девочка, зовут Умка, был найден в степи в конце августа. Умка ищет добрую и любящую собак семью. Щенок очень активный, смышленый, общительный и любит играть. В ближайшее дни будет поставлена первая прививка. По вопросам касательно щенка обращайтесь, пожалуйста, по мейлу jamilya_almaty@mail.ru

Ende August wurde ein sechs Monate alter Welpe, ein Weibchen namens Umka, in der Steppe gefunden. Umka sucht eine gutherzige Familie, die Hunde mag. Der Welpe ist sehr aktiv, intelligent, gesellig und spielt gerne. In den nächsten Tagen wird die erste Impfung gemacht. Bei Fragen zum Welpen wenden Sie sich bitte per E-Mail-Adresse jamilya_almaty@mail.ru