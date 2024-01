Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) und der Literaturkreis der Deutschen aus Russland schreiben erneut einen Literaturwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren aus.

Einsendeschluss: 30.04.2024

Ein Literaturwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren im Alter unter 40 J.

Eine unabhängige Jury, bestehend aus etablierten AutorInnen, wird sich der eingesandten Beiträge annehmen und je einen Preisträger in folgenden drei Kategorien bestimmen: Prosa, Lyrik und Journalistische Beiträge/Essay.

Es können unveröffentlichte Kurzgeschichten, Lyrik (max. 10 Gedichte) oder Essays in deutscher Sprache eingereicht werden (keine Übersetzungen!). Die Ausschreibung ist mit insgesamt 900 EUR dotiert, das Preisgeld wird wie folgt aufgeteilt:

– Kategorie Kurzgeschichte: 300 EUR

– Kategorie Lyrikbeitrag: 300 EUR

– Kategorie Essay oder journalistischer Beitrag: 300 EUR

Die Gewinnertexte werden im nächsten Literaturalmanach veröffentlicht (voraussichtlich Anfang 2025) sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf medialen Kanälen des BKDR und seiner Projektpartner verwendet.

Thema:

Nora Pfeffer gehörte mit ihrer schriftstellerischen Leistung zu den bedeutendsten russlanddeutschen Autorinnen der Nachkriegszeit. Jahrzehntelang hat sie die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in der ehemaligen Sowjetunion mitgeprägt – als Lyrikerin, Übersetzerin, Nachdichterin, Essayistin und Literaturkritikerin. Pfeffers Werke sind in mehreren Einzelbänden erschienen, darunter mehrere Bücher für Kinder, Lyriksammlungen und Bücher mit Nachdichtungen. Förderung von jungen Autorinnen und Autoren war stets eines ihrer wichtigsten Anliegen. Um ihre Lebensleistung zu würdigen sowie die Erinnerung an sie wachzuhalten, wurde 2022 ein ihr gewidmeter Literaturwettbewerb ins Leben gerufen.

Die Wettbewerbsbeiträge sollten sich thematisch optimalerweise mit deutschen Spuren in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, mit dem Leben der Deutschen dort früher und heute, mit Verlust der Heimat(-en), mit dem Ein- und Zusammenleben mit anderen Menschen in Deutschland oder auch mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten von zugewanderten Deutschen bzw. sogenannten (Spät-)Aussiedlern hierzulande befassen. Dabei spielt die Herkunft von Autorinnen und Autoren keine Rolle, wir begrüßen ausdrücklich anders gewichtete Blickwinkel auf diese Thematik, bitten aber zugleich, auf die Einsendung von politisch motivierten und tendenziösen Beiträgen zu verzichten.

Formelles:

– Mit Ihrer Einsendung räumen Sie dem BKDR Verlag das eingeschränkte Publikationsrecht ein und stimmen der honorarfreien und unbefristeten Nutzung ihrer Beiträge im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des BKDR zu.

– Mit der Einsendung versichern der/die Teilnehmer/in gleichzeitig, dass die Beträge frei von Rechten Dritter sind und der eingesandte Textbeitrag von ihm/ihr selbst verfasst wurde. Bei etlichen möglichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf Urheber- und Nutzungsreche werden wir auf diese öffentliche Ausschreibung verweisen, die Verantwortung dafür liegt vollständig bei den Teilnehmenden an dieser Ausschreibung. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Publikation und Auszeichnung der eingesandten Beiträge.

Formatierung: Die Beiträge bitte als offenes Textdokument (doc, odt oder rtf) einsenden.

Umfang: Prosa (Kurzgeschichte und Essays/Bericht) zwischen 5 bis 10 Normseiten (je 1800 Zeichen je Seite), Lyrik: max. 10 Gedichte.

Bitte legen Sie Ihrem Beitrag separat eine Kurzvita von etwa 5 bis 10 Zeilen mit Ihren Kontaktdaten bzw. aktuellen Anschrift bei. Mehrere Gedichte bitte in einer Datei zusammenfassen! Ihre Einsendungen richten Sie bitte bis zum 30.04.2024 an die Redaktion des BKDR Verlags unter der E-Mail: redaktion@bkdr.de

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Redaktion, BKDR Verlag

