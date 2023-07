Das ifa freut sich sehr, auf die Ausschreibung seines Mentoringprogramms für geflüchtete Frauen und/oder Mitglieder der LGBTIQ-Community, die in der Kunst- und Kulturbranche tätig sind, aufmerksam machen zu können.

Durch die Ereignisse in der Ukraine sind Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Eine solche Ausnahmesituation stellt die Betroffenen vor vielfältige Herausforderungen. Besonders kunst- und kulturschaffende Frauen sowie Mitglieder der LGBTIQ-Community sind dabei auf die Einbindung in regionale Netzwerke angewiesen, um wieder Fuß fassen zu können – von der Vermittlung von Atelier- und Ausstellungsflächen bis hin zu Gastpositionen an Theatern. Das Mentoringprogramm unterstützt diese Personengruppen gezielt und bietet ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit einer Mentorin oder einem Mentor vor Ort Netzwerke aufzubauen, Ziele zu erreichen und in einer neuen Lebenssituation anzukommen.

Hierfür sucht das ifa bis zum 16.07.2023:

• Mentees: Aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Vertreter:innen der LGBTIQ-Community (Mentees) aus dem Kunst- und Kulturbereich, die sich zum Zeitpunkt des Projektstarts in den folgenden Ländern befinden: Armenien, Bosnien-Herzegowina, Estland, Georgien, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldau, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien oder Ungarn.

• Mentorinnen/Mentoren: Kunst- und kulturschaffende Frauen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der LGBTIQ-Community, die sich zum Zeitpunkt des Programmstarts in den folgenden Ländern befinden: Armenien, Bosnien-Herzegowina, Estland, Georgien, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldau, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien oder Ungarn.