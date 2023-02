Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) und der Literaturkreis der Deutschen aus Russland sammeln Beträge für den nächsten Literaturalmanach (2023).

Einsendeschluss: 17.04.2023

Zum Thema: Wir sammeln für den nächsten deutschsprachigen Literaturalmanach unveröffentlichte Beiträge aller Art: Prosa, Gedichte, Essays, Rezensionen, Interviews, Nachdichtungen, kultur-, literaturhistorische Beiträge in deutscher Sprache und Bilder/Fotos von Künstlerinnen und Künstlern (Bilder bitte in guter Auflösung und im jpg- oder tiff-Format zusenden).

Das Thema der Beiträge kann zwar grundsätzlich frei gewählt werden, es ist jedoch sehr wünschenswert, wenn sie Themenschwerpunkte wie deutsche Spuren in den UdSSR-Nachfolgestaaten, Vertreibung, außergewöhnliche Schicksale von Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion, das Ein- und Zusammenleben mit anderen Menschen in Deutschland etc. aufgreifen und sich unter anderem mit der Identitätsfindung und Suche nach dem eigenen Platz in der neuen Heimat befassen.

Teilnahmebedingungen

Wir möchten zwar insbesondere junge Autorinnen und Autoren fördern und freuen uns über zahlreiche Einsendungen junger Menschen, doch auch AutorInnen und KünstlerInnen, die nicht dem Literaturkreis angehören und/oder älter sind, sind herzlich eingeladen, ihre Beiträge für den Literaturalmanach einzureichen.

Grundsätzlich gilt: Bitte lassen Sie Ihre Beiträge vor der Einsendung unbedingt professionell Korrektur lesen. Bei einer übermäßigen Fehleranzahl im Text behält sich die Redaktion vor, den entsprechenden Beitrag auszusortieren.

– Bei mehreren Prosa-Einsendungen wird in der Regel nur ein Beitrag ausgewählt.

– Mit ihrer Einsendung räumen AutorInnen und KünstlerInnen dem Verlag und Herausgeber das eingeschränkte Publikationsrecht ein, d. h. sie erlauben, ihre Beiträge im Rahmen dieser Ausschreibung honorarfrei zu veröffentlichen (gedruckt und oder als eBook bzw. PDF, die nach Ablauf einer Schutzfrist von drei Jahren auf unseren online-Plattformen oder auch auf Archiv-Onlineplattformen unserer Kooperationspartner, wie z. B. Landesbibliotheken, vor allem für wissenschaftliche Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden) und Auszüge daraus für die Bewerbung des Buches öffentlich zu nutzen.

– Mit der Einsendung eines Beitrags versichert der/die Teilnehmer/in gleichzeitig, dass die Beträge frei von Rechten Dritter sind und der eingesandte Beitrag von ihm/ihr selbst verfasst wurde. Bei etlichen möglichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf Urheber- und Nutzungsreche werden wir auf diese öffentliche Ausschreibung verweisen, die Verantwortung liegt vollständig bei den Teilnehmenden an dieser Ausschreibung. Es gibt zudem keinen Rechtsanspruch auf Publikation der eingesandten Beiträge.

Formatierung

Die Beiträge bitte als Text-Dokument (doc oder rtf) einsenden. Bei Bildern: jpg oder tiff-Format. Bitte verwenden Sie in Ihren Texten unbedingt diese Form von „…“, bekannt auch als „Gänsefüßchen“ oder „Anführungszeichen“.

Umfang

Prosa – etwa 3 bis 10 Normseiten, Lyrik – etwa 5 bis 10 Gedichte.

Mit Ihrem Beitrag senden Sie bitte eine Kurzvita (mit einer Bibliografie, wenn vorhanden) von etwa 7 bis 10 Zeilen ein. Die Kurzvita und die Anschrift platzieren Sie bitte gleich auf der ersten Seite Ihres Dokuments. Wenn Sie keine aktuelle Anschrift angeben, kann der BKDR Verlag Ihnen im Falle einer Publikation kein Belegexemplar zusenden. Mehrere Gedichte bitte unbedingt in einer Datei zusammenfassen.

Ihre Einsendungen schicken Sie bitte per E-Mail bis zum 17.04.2023 an die Redaktion des deutschsprachigen Almanachs: redaktion@bkdr.de

Informationen zum BKDR Verlag finden Sie auf www.bkdr.de