Während seines Staatsbesuchs in Kasachstan reiste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Begleitung des kasachischen Premierministers Alichan Smailow den Hafen von Kuryk und machte sich mit neuen Transport- und Logistikprojekten im Rahmen der Entwicklung des Mittleren Korridors vertraut.

Der Hafen von Kuryk liegt an der Ostküste des Kaspischen Meeres, südlich des Handelshafens Aktau. Heute beträgt die Produktionskapazität 6 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr: Kasachische Export- und Transitgüter passieren den Fährkomplex. Derzeit arbeitet der Hafen daran, die Infrastruktur auszubauen und die Umschlagkapazität zu erhöhen.

Die Delegation unternahm einen Spaziergang durch das Gebiet von Kuryk und eine Besichtigungstour auf einer der Fähren. Darüber hinaus wurden Frank-Walter Steinmeier und Alichan Smailow vielversprechende Investitionsprojekte – darunter das multifunktionale Marineterminal-Projekt Sarzha – vorgestellt, und beide wurden über die aktuelle Arbeit des Hafens unterrichtet.

Es wurde festgehalten, dass heute mehr als 80 Prozent der Waren aus China und Zentralasien nach Europa über Kasachstan transportiert werden. Vor diesem Hintergrund spielt die Transkaspische Internationale Transportroute, auch Mittlerer Korridor genannt, eine immer wichtigere Rolle auf der kontinentalen Handelskarte – sie ist die kürzeste Route für den Transport von Zentral- und Ostasien nach Europa. Im vergangenen Jahr verdoppelte sich der Güterumschlag über sie und belief sich auf rund 1,7 Millionen Tonnen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stieg der Frachtverkehr um 64 Prozent auf über 1 Million Tonnen.

Steinmeier bei Testbohrungen dabei

Deutschland bekundet sein Interesse an der Umsetzung vielversprechender Transport- und Logistikprojekte. In dem Zeichen stand auch der Besuch des Bundespräsidenten, der mit Premierminister Smailow mit Bohrungen im Rahmen des Baus einer Anlage zur Herstellung von „grünem“ Wasserstoff in Mangistau begann.

Das Projekt wird von der bekannten deutschen Firma Svevind im Rahmen der Investitionsvereinbarung umgesetzt, die während des Besuchs des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel in Kasachstan im Oktober letzten Jahres unterzeichnet wurde. Im Zuge der Umsetzung ist geplant, in Mangistau Solar- und Windparks mit einer Gesamtleistung von 40 GW zu errichten. Dies ermöglicht die Produktion von bis zu 2 Millionen Tonnen „grünem“ Wasserstoff oder 11 Millionen Tonnen „grünem“ Ammoniak pro Jahr.

Der Beginn der geologischen Bohrung markiert eine neue Phase in der Entwicklung des Projekts – er bietet die Möglichkeit, wichtige Daten für eine genaue Analyse des Untergrundgesteins und die Entwicklung nachfolgender Phasen zu erhalten. Im Allgemeinen wird Kasachstan dank des Projekts seine Kapazitäten zur Lieferung großer Mengen Wasserstoff oder Ammoniak an europäische und asiatische Märkte verbessern und den Übergang seiner Wirtschaft zu umweltfreundlichen Schienen beschleunigen.

Laut Svevind-Chef Wolfgang Kropp wurde weltweit noch kein grünes Wasserstoffprojekt dieser Größenordnung umgesetzt.