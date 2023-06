Hoher Besuch aus Deutschland: Am Montagabend wird die Ankunft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Astana erwartet. Das deutsche Staatsoberhaupt absolviert einen dreitägigen Staatsbesuch im größten Land Zentralasiens, bevor er weiter nach Bischkek reist.

Im Zuge seines Besuchs wird Steinmeier Gespräche mit seinem kasachischen Amtskollegen Kassym-Schomart Tokajew führen und sich darüber hinaus mit verschiedenen Vertretern aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Bildung treffen. So sind etwa Treffen mit Rektorinnen und Rektoren deutscher und kasachischer Hochschulen, eine Teilnahme am Deutsch-Kasachischen Wirtschaftsforum und eine Reise nach Mangystau geplant. Dort wird der Bundespräsident unter anderem der Grundsteinlegung für das Institut für Nachhaltige Ingenieurwissenschaften an der Yessenov-Universität beiwohnen und sich von Vertretern der Firma Svevind über das grüne Wasserstoffprojekt Hyrasia One unterrichten lassen.

Das vollständige Programm der Reise finden Sie hier auf der Seite des Bundespräsidenten.