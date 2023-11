Lange Zeit war China für die meisten Reisenden aus dem Ausland wegen der langen Corona-Maßnahmen geschlossen. Nun öffnet sich die Volksrepublik auch für Besucher aus Europa ein Stück weiter. Davon soll neben Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden auch Deutschland profitieren.

Ab dem 1. Dezember sollen die Staatsbürger der fünf europäischen Länder sowie Malaysias für geschäftliche oder touristische Aufenthalte von bis zu 15 Kalendertagen ohne Visum einreisen dürfen. Das verkündete Regierungssprecherin Mao Ning am Freitag auf einer Pressekonferenz. Die Maßnahme solle dazu beitragen, „Chinas qualitativ hochwertige Entwicklung und Öffnung zu fördern“. Sie ist vorerst ein Jahr gültig und wird danach überprüft.

Die deutschen Auslandsvertretungen in China begrüßten die Ankündigung in einem Beitrag auf ihrer Seite. „Diese Entscheidung wird Reisen nach China für einen großen Kreis von deutschen Staatsangehörigen in einer bisher nicht gekannten Weise erleichtern“, heißt es dort. „Für Familienangehörige oder Freunde, aber auch zum Beispiel für in Städtepartnerschaften oder in deutsch-chinesischen Vereinen engagierte Deutsche, für Geschäftsleute und Touristen ist der heutige Tag ein Grund zur Freude.“ Auch deutsche Geschäftsleute, Studenten und Touristen in Kasachstan oder Kirgisistan dürften profitieren.

Kasachstan profitiert schon länger von Chinas Öffnung

Bis dato brauchten die Bürger der allermeisten Länder ein Visum, um in die Volksrepublik einzureisen. Zu den seltenen Ausnahmen gehörten Bürger von Singapur und Brunei. Für alle anderen Reisenden wurden überhaupt erst seit März diesen Jahres Visa ausgestellt, nachdem die dreijährigen Corona-Beschränkungen im Dezember 2022 zurückgenommen wurden.

Kasachstan hat wegen seiner gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu China bereits früher von den Öffnungstendenzen profitiert. Ende April wurde die Freihandelszone Khorgos an der kasachisch-chinesischen Grenze wiedereröffnet, die seitdem auch von deutschen Staatsangehörigen ohne Visum bereist werden konnte (die DAZ berichtete). Zudem unterzeichneten beide Länder im Zuge des Besuchs von Kasachstans Präsident Tokajew in Xi’an im Mai ein Abkommen über gegenseitige Visafreiheit für Aufenthalte von 30 Tagen. Das visafreie Regime zwischen Kasachstan und China ist am 10. November in Kraft getreten.

cstr.

