In Almaty findet vom 14. bis 27. August eine DAAD-Sommerschule zu den Themen Sportmanagement und Sportökonomie statt. Das Projekt wird gemeinsam von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Nationalen Kasachischen Al-Farabi-Universität durchgeführt.

Viele junge Menschen träumen davon, einmal Profisportler zu werden. Den wenigsten gelingt das freilich. Doch gibt es auch Berufe in der Welt des Sports, in die man erfolgreich eintauchen kann, ohne dafür der nächste Messi oder die nächste Serena Williams zu sein. Von Sportmedizin über Sportjournalismus, Sportmarketing, Sportpsychologie, Sportökonomie bis hin zu Sportmanagement reicht die Bandbreite der Branchen, in denen sich Karriere machen lässt – auch über das 35. Lebensjahr hinaus.

Teilnehmer aus sechs Ländern

16 Studentinnen und Studenten aus sechs Ländern sind gerade in Almaty, um im Rahmen einer DAAD-Sommerschule ihr Wissen über die Verwaltung und Leitung von sportbezogenen Unternehmen und Einrichtungen zu vertiefen. Die Herkunftsländer der Teilnehmer sind neben Kasachstan und Deutschland Russland, Kirgisistan, Usbekistan und Nigeria. Durch Seminare zu den Bereichen Sportmanagement und Sportökonomie sollen sie selbst vorbereitet werden auf Führungstätigkeiten in der Sportbranche oder auf wissenschaftliche Arbeiten in dem Bereich.

Organisiert wird die Sommerschule „Sportmanagement“, die vom 14. Bis 27. August stattfindet, von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Kasachischen Nationalen Al-Farabi-Universität. Finanzielle Unterstützung leistet der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

Exkursionen zu Sportstätten sollen Almaty den Besuchern nahebringen

Begrüßt wurden die Teilnehmer am Montag von Verantwortlichen der Al-Farabi-Universität, die die Bildungseinrichtung und ihre Aktivitäten vorstellten. Darüber hinaus hörten die Studenten einen Vortrag von Frank Daumann, der am Institut für Sportwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena den Lehrstuhl für Sportökonomie und Gesundheitsökonomie leitet.

Die Teilnehmer erwartet in den kommenden zwei Wochen ein Programm aus Vorlesungen, Seminaren und praktischen Anwendungsfällen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, im Rahmen von thematischen Exkursionen Sportobjekte in Almaty und Umgebung zu erkunden. Abgerundet wird die Sommerschule durch ein begleitendes Kulturprogramm. Die Lehrveranstaltungen, die von führenden Spezialisten aus den Bereichen Sportmanagement und -ökonomie deutscher Universitäten gehalten werden, finden durchgängig auf Englisch statt.

Christoph Strauch