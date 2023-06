Es gibt Orte der Macht auf der Erde, wo die Zeit anders verläuft. Man spürt den Atem vergangener Epochen und die Unterstützung der Vorfahren, es gibt Magie. Einer dieser Orte befindet sich in Ostkasachstan: die alte Höhle von Konyr Aulie in der Abai-Region.

Ich wollte diese atemberaubende Höhle mit einem unterirdischen Teich schon lange aus erster Hand sehen. Dieser Wunsch entsteht bei jenen, die das Glück haben, den heiligen Ort zu besuchen, sogar mehr als einmal. Doch woher kommt die Anziehungskraft von Konyr Aulie? Lassen Sie uns versuchen, es zu verstehen, indem wir in das heilige Land pilgern…

Von Semei bis zum Dorf Karauyl im Bezirk Abaya wurden wir von einem Taxifahrer und einem Künstler in der Seele namens Rauan mitgenommen, der warnte, dass der Weg weiter nicht einfach sein würde.

„Ich fahre seit 2015 Menschen nach Konyr Aulie“, erzählt unser Guide Nurzhan Baitusov, der als Leiter des Abaya-Museums in Jidebay arbeitet. „Ich helfe hauptsächlich meinen Verwandten, Freunden und Kollegen, dieses Heiligtum zu berühren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Leute aus anderen Regionen der Republik und sogar aus Nachbarstaaten, die auf Autotouren gehen, um Hilfe bitten. Insbesondere in Konyr Aulie können Sie viele Russen treffen, die von den heilenden Eigenschaften von Wasser gehört haben. Es gibt Fälle, in denen sich die Patienten nach dem Baden in der heiligen Quelle erholten: Sie ließen hier Gläser, Krücken und vor allem seelische Belastungen, Stress zurück.“

In Konyr Aulie findet die Prozedur mehrmals im Jahr statt, und sie lädt die Menschen wie eine spirituelle Batterie für eine lange Zeit mit Energie auf. Die Gedanken werden rein, ruhig, der Körper fühlt sich leicht an, alles Probleme – darunter in der Familie – scheinen sich zu bessern.

FATA MORGANA IN DER STEPPE

Während wir auf dem Weg zum Ziel voranschreiten, zeigt unser Gesprächspartner andere lokale Sehenswürdigkeiten, Mausoleen, Hügel, Balbale, erzählte Legenden über das alte Abai-Land, das nicht nur an die skythischen Zeiten, sondern auch an mehr als 40 Schlachten mit den Jungharen erinnert.

„Hier haben bekannte kasachische Batyren ihr Blut vergossen und ihre Heimat vor fremden Eindringlingen geschützt“, sagt Nurzhan. „Wir – Nachkommen von Helden – müssen die Erinnerung an diese Ereignisse bewahren.“

Vor der Hitze, dem Geist, dem Anblick endloser Steppengebiete und der Vorstellung alter Mythen begann die Phantasie, Bilder einer fernen Vergangenheit zu zeichnen. Die Bilder der tapferen kasachischen Krieger, die in den Kampf mit den Jungharen schritten, hingen wie eine Fata Morgana vor unseren Augen. Das Stampfen von Hufen, das Klacken von Waffen, der Geruch von Feuer…

Einsame Jurten und Viehherden rufen lebendige Bilder von Akyns, Sängern, Kämpfern und Händlern wach, die sich zum Volksfest versammelten. Die berühmten Worte des großen Abai, seine Gedichte, das Gleichnis vom Streit des Herzens, des Verstandes und des Willens kommen in Erinnerung. Die Heimatorte der kasachischen Klassiker Abaya, Shakarim, Mukhtar überraschen mit ihrer Einfachheit.

Es geht auch um Angehörige der Alasch-Horde, die vor genau hundert Jahren keine Angst hatten, der strengen Errichtung der sowjetischen Macht zu widerstehen. Das ist auch schon Geschichte.

Wir werden keine Legenden erzählen, die mit dem Namen der Höhle verbunden sind, das haben unsere Kollegen mehrmals getan. Sagen wir nur, dass im Volk immer noch Gerüchte über den alten Einsiedler (Aulie) laufen, der als „braun“ (Konyr) bezeichnet wurde, also respektiert und für seine Fähigkeit zur Heilung von Menschen verehrt wurde.

ZU BESUCH BEI DEN VORFAHREN

Die nächtliche Dämmerung fiel auf die Erde, und wir kommen unserem Ziel immer näher. Die Gedanken beginnen, sich zu verwirren. Es kommen Bündnisse in den Sinn, und dass man vor dem Betreten des heiligen Ortes geistig um Erlaubnis der „Besitzer“ bitten muss.

„Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten sagen, dass wir an heiligen Orten in das Territorium unserer Vorfahren eindringen und sie stören“, beteiligt sich der berühmte kasachische Journalist Yuri Salz aus Karaganda am Gespräch. „Deshalb muss man sich dort sehr vorsichtig und respektvoll verhalten und um nichts bitten, denn deine Vorfahren sehen und beten ohnehin für dich. Da es sich um übernatürliche Zonen handelt, geht die Technik dort aus; ich möchte weinen, lachen, schreien.“

Tatsächlich will man bei der Ankunft trotz der schrecklichen Müdigkeit im Pilgerhotel überhaupt nicht schlafen. Die Gedanken kommen so in Bewegung, dass es unmöglich die, die Augen nachts zu schließen!

Der Legende nach können prophetische Träume am heiligen Ort geträumt werden, es gibt gute Omen… Im Halbdunkel habe ich warmes Wasser, eine Bewirtung, einen Priesterdienst. Man kann es so interpretieren, dass ich hier empfangen wurde…

Am frühen Morgen, nachdem der Eingang zur Höhle geöffnet wurde und das Licht in den Kerker fiel, gehen wir nach der Waschung baden. Unter der Treppe vor dem Eingang bemerken wir die gerade zur Welt gekommenen Welpen, die ebenfalls wie ein gutes Zeichen erscheinen: Neues Leben – neue Möglichkeiten!

Es ist kalt und feucht in der Höhle. Die alten Bewohner erzählen, dass es früher Einbrüche gab, woraufhin die alten Felszeichnungen und die Balbalen-Steine – Symbole der weiblichen Fruchtbarkeit – verschwanden. Die Spuren früherer Zivilisationen sind hier jedoch immer noch sichtbar.

Diese Atmosphäre erinnert mich sehr an den Tempel des Gottes Hanuman in den indischen Bergen und an die Prometheus-Tropfsteinhöhle in Georgien. Die Höhle ist viele Millionen Jahre alt und beherbergt sogar noch Überreste von Dinosauriern.

Mit jedem Schritt wächst meine Entschlossenheit, ins eisige Wasser zu tauchen, zu schmelzen, zumal ich der erste Badegast bin. Schrecklich! Doch nur, wenn ich die lebensspendende Feuchtigkeit berühre, fallen meine Füße selbst zu Boden. Dreimal eingetaucht, bedanke ich mich geistig für den Raum, der erneuert und fast erleuchtet ist, und komme aus dem klaren Wasser heraus.

Übrigens ist die Zusammensetzung des Wassers nach Ansicht von Wissenschaftlern der Quelle von Zamam in Mekka ähnlich. Die Kapsel, die in die Gewässer von Konyr Aulie getaucht wurde, ist nach ungeprüften Angaben in einer unglaublichen Weise in das wichtigste Heiligtum der Muslime auf der ganzen Welt in Saudi-Arabien geschwommen! Ein Einheimischer, ein Nachkomme von Doktamys Batyr, der im gleichnamigen ländlichen Bezirk von Elnur Abischew lebt, kann im Detail über die Forschung berichten.

Obwohl das Wasser in der Quelle mit 4 bis 7 Grad eisig ist, ist das Schwimmen in der Höhle Pflicht für Alt und Jung. Kinder und alte Männer planschen drei, fünf, sieben, neun, elf oder mehr Mal flink und mit Leidenschaft. Interessanterweise kann diese Zahl von einem Heiler (Bucks) angegeben werden.

„Ich komme zum vierten Mal hierher“, teilt die gesellige Gulzhanat Turganbayeva aus dem Dorf Zhezkent im Bezirk Bordulichinsky ihre Eindrücke mit. „Ich arbeite als Friseurin, bin müde, ständig auf den Beinen. Aber nach Konyr Aulie fühle ich mich, als wäre ich neugeboren.“

DER KHAN DER KHANE

Beibut Isataev, der im Abaya-Museum in Semei arbeitet, hat einen ganzen Schulbus mitgebracht, um den Kindern die erstaunlichen Geschichten zu erzählen, die mit der Höhle verbunden sind. Der Historiker stammt selbst aus diesen Orten und erinnert sich gut an die Geschichten der Älteren über glorreiche Schlachten, kluge Gleichnisse – einschließlich derer, die mit dem erschütternden Dschingis Khan des Universums verbunden sind. Denn an diesen Orten, den Bergen von Shingystau, hat der grausame Eroberer den Titel des Herrschers der Welt, Hahan, erhalten – das heißt “Khan der Khane“.

Auch hier fand die legendäre Schlacht mit den Kalmücken statt, wo sich mehr als 35.000 Soldaten niedergelassen hatten und der tapfere Verteidiger der Steppen, Batyr Darabos, ausgezeichnet wurde. Diese Höhle diente in der Antike nicht nur als Ort der Macht, sondern auch als natürliche Stärkung mit einer kunstvoll in den Bergen versteckten Wasserquelle.

„Höhlenforscher behaupten, dass Konyr Aulie eine der Höhlen in einem ganzen System von Felsengängen ist“, fügt Beybut Isataev hinzu. „Es müssen Stalaktiten sein, Eis. Die Hauptsache ist, dass Pilger aus verschiedenen Teilen der Erde hierherkommen, um die Erfüllung ihrer Wünsche zu erhalten – Fröhlichkeit und Genesung, Wohlbefinden, seelische Harmonie, die Geburt von Kindern usw.”

Nachdem wir Weihwasser eingegossen und uns auf den Rückweg begeben haben, bemerken wir, dass der Ort uns buchstäblich nicht loslässt. Plötzlich geht ein Auto defekt. Anwohner aus dem ländlichen Bezirk von Doktamyss kommen sofort zur Hilfe.

Nicht weniger überraschende Dinge passierten schließlich Reisenden in den folgenden Tagen und Wochen.

„Die Energie ist verrückt, die Augen klettern auf die Stirn“ fasst es unser Freund Yuri Salz mit eigenen Worten zusammen. „Große Arbeitsfähigkeit, Klarheit im Kopf, frische Ideen. In die Höhle von Konyr Aulie muss man unbedingt zurückkehren! Es sind keine ausländischen Ressorts, es ist etwas, das uns stärker macht, weil unsere Wurzeln hier liegen…

Elena Paschke