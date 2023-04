Oft bleiben bei Sprachlernern die mündlichen Ausdrucksfähigkeiten hinter den schriftlichen zurück. Viele trauen sich schlicht nicht, zu sprechen, weil sie Angst davor haben, Fehler zu machen. In Almaty sollen Sprachgruppen Abhilfe schaffen, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf allen Sprachniveaus frei miteinander kommunizieren können.

Heutzutage sind die Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, anscheinend unbegrenzt: Es gibt Online-Services und Apps, die den Wortschatz erweitern helfen, und darüber hinaus kann man online grammatische Fähigkeiten und allgemeine Sprachkompetenzen trainieren.

Herkömmliche Methoden bleiben jedoch auch weiter gefragt. Auch in Almaty gibt es unterschiedlichste Deutschkurse und viele selbständige Lehrer. Den Lernenden wird in manchen Kursen beigebracht, wie man Deutsch-Prüfungen erfolgreich bestehen kann und auf welche Weise Briefe geschrieben werden sollen. Was aber die mündliche Kommunikation angeht, gibt es in vielen Kursen Mängel. Oft geht es nur einfach nur darum, das Prüfungsmodul „Sprechen“ zu bestehen.

Da besteht der Bedarf an der üblichen, nicht lernzielorientierten Kommunikation, die in Kasachstan unter Lernern fast nicht vorhanden ist.

Außerhalb des Kurses kann man schriftliche Informationen anhand der Bücher und Internet konsumieren und Netflix abonnieren. Das ist aber keine nachhaltige Lösung, denn durch Informationskonsum kann man Kommunikation in einer Fremdsprache nicht ersetzen.

Damit Deutschlernende mehr mündlichen Ausdruck üben können, kann man sogenannte Sprachclubs organisieren. Seit 2017 gibt es in Almaty einen regelmäßig stattfindenden kostenlosen deutschen Sprachclub, der der Idee der freien Kommunikation nachgeht und Besucher unterschiedlicher Sprachkompetenzen auf Deutsch kommunizieren lässt.

Idee und Konzeption

Die Idee und Konzeption des Sprachclubs „Edelweiss“ lautet so: Was beim Unterricht gelernt wird, wird hier verwendet. Das heißt, dass der Schwerpunkt und das Hauptziel dieser Veranstaltungen ist, den Teilnehmern beizubringen, ihren im Moment verfügbaren Wortschatz möglichst effizient zu verwenden und dadurch die Sprachbarriere zu überwinden.

Die Problematik des Fremdsprachenlernens ist überall gleich: Man kann dreimal weniger Wörter verwenden, als man lernt. Dadurch kann man mithilfe seines passiven Wortschatzes das Geschriebene lesen, verfügt hingegen über eine schlechte Schreibfähigkeit, weist ein gutes Hörverständnis auf, kann aber mündlich nur kurze unkomplizierte Sätze bauen.

Durch aktive mündliche Kommunikation kann man dieses Eins-zu-drei-Verhältnis ausgleichen und den aktiven Wortschatz erweitern. Im traditionell gestalteten Unterricht soll man nicht nur mündliche Fähigkeiten trainieren, auch die anderen Sprachkompetenzen dürfen nicht ausgelassen werden.

Der Sprachclub ist so konzipiert, dass nur auf Deutsch gesprochen wird und die Konversationen in der Regel nicht dadurch unterbrochen werden, dass der Leiter Fehler korrigiert. Im Vordergrund steht das Ziel, dass die Teilnehmer sich zumindest verstehen können. Dieses Prinzip dient dem Ziel, keine Angst vor dem mündlichen Ausdruck zu haben und Sprachbarrieren zu überwinden. Das Fremdsprachenlernen ist in dem Fall nicht das Ziel der Kommunikation, sondern ein Mittel dahin. Die Mitglieder des Sprachclubs sollen lernen, mithilfe ihres nicht unbedingt großen Wortschatzes zurechtzukommen.

Je mehr das in der Praxis angewandt wird, desto besser ist das Ergebnis.

Ziele

Durch Teilnahme an solchen Veranstaltungen kann man seine Sprach- und Kulturkenntnisse vertiefen und entwickeln. Man erfüllt verschiedene Ziele:

1. Sich mit den für die deutsche Kultur wichtigsten und relevantesten Themen auseinanderzusetzen und dadurch die deutsche Denkweise zu verinnerlichen.Für Spätaussiedler und Studienbewerber ist nicht nur die deutsche Sprache wichtig, sondern auch Traditionen und kulturelle Besonderheiten.

2. Sich an unterschiedlichste Nuancen, Geschwindigkeiten und Aussprachen zu gewöhnen, was bei den Integrationsvorgängen in Deutschland sehr hilfreich ist. Gruppen- und Einzelunterricht für die Deutschlernenden lassen keine unterschiedlichen Sprachniveaus aufeinanderprallen. Zum Beispiel ist es völlig ausgeschlossen, dass B1-Lernende mit C1-Lernenden miteinander im Rahmen einer Deutschstunde kommunizieren. Beim Sprachclub Edelweiss treffen sich Teilnehmer verschiedener Sprachniveaus, obwohl es empfohlen ist, erst ab B1-Niveau an Veranstaltungen des Sprachclubs teilzunehmen. Wenn jemand nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügt, kann er bloß zuhören, was jedoch auch der Weiterentwicklung dient.

3. Motivation und Erfahrungsaustausch: Anscheinend hat jeder das Gefühl erlebt, man hätte keinen Fortschritt beim Deutschlernen und es gäbe keine Weiterentwicklung mehr. Beim Sprachclub gibt es eine gute Gelegenheit, einen neuen Schwung zu bekommen und sich durch fortgeschrittene Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspirieren zu lassen.

Themen

Fast alle Versammlungen des Sprachclubs werden einem relevanten gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Thema gewidmet, das oft bei Deutschprüfungen vorkommt. Dadurch kann man sich nicht nur auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereiten, sondern auch mehr über die für die aktuelle deutsche Kultur relevantesten und aktuellsten Themen erfahren.

Die Themen werden jede Woche entweder vom Moderator angeboten oder von den Teilnehmern.

Fazit

Kasachstan befindet sich natürlich sehr weit weg vom deutschsprachigen Raum. Hierzulande wird Deutsch nicht im Alltag gesprochen. Deswegen ist es besonders wichtig, Kommunikationshindernisse durch aktive Anwendung der Sprache zu überwinden. Wir verbinden diejenigen, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren und ihre Sprachkenntnisse verbessern wollen. Jeder ist beim Sprachzentrum und Sprachclub Edelweiss willkommen. Die Treffen des Sprachclubs finden samstags regelmäßig statt.

Vadim Fissenko