Im Zentrum Almatys, auf der Straße Bogenbai Batyr 128, wurde der deutsche Streetfood Truck „Bremen-Oktoberfest“ eröffnet!

Ins Leben gerufen und initiiert wurde das Projekt von der seit 2022 offiziell in Deutschland registrierten Handelsmarke „Bremen von Lustig“. Die Marke gehört zum Unternehmen EFES KAZAKHSTAN, Marktführer auf dem kasachischen Markt.

Hauptziel des Projekts ist die Unterstützung des deutschen Images der Marke „Bremen von Lustig“, mit der den Einwohnern die Möglichkeit gegeben wird, deutsches Essen im Street Food Format in einem sommerlichen Biergarten zu verkosten. Die Besucher können sich in einer angenehmen Umgebung, am köstlichen Menü des Trucks „Bremen“ erfreuen und in die Atmosphäre eines der berühmtesten Feste der Welt eintauchen – dem Oktoberfest. Das Essen kann man mitnehmen oder direkt am Truck verkosten.