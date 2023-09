Liebe Deutschlehrer*innen, wir möchten Sie herzlich zum Deutschlehrer*innentag 2023 des Goethe-Instituts Kasachstan im Präsenzformat einladen!

Der Deutschlehrer*innentag findet am 28. und 29. Oktober 2023 in Zusammenarbeit mit der Gesellschaftlichen Stiftung “Vereinigung der Deutschen Kasachstans – Wiedergeburt” im Kasachisch-Deutschen Zentrum in Astana statt.

28.10.2023: 8:30 – 17:30 Uhr

29.10.2023: 9:00 – 17:30 Uhr

Die Veranstaltung ist auf Deutsch.

Das Motto des diesjährigen Deutschlehrer*innentags ist „Kasachstan spricht Deutsch – (Re)Formen der Sprache“. Wir richten unser Augenmerk auf die aktuellen Reformen in der Fremdsprachenpolitik der Republik Kasachstan, von der wir eine Ausweitung der deutschen Sprache an den (Hoch)schulen und der Deutschlehr*innenzahlen erwarten.

Das Goethe-Institut Kasachstan und die Gesellschaftliche Stiftung Wiedergurt sind im Kontakt mit den kasachischen Bildungsbehörden und den deutschen Verlagen. Wir begleiten die Überarbeitung der Curricula für Deutsch als Fremdsprache sowie der eingesetzten Lehrwerke. Der Deutschlehrer*innentag wird Sie mit seinen vielfältigen Vorträgen, Infoständen und Seminaren von Referent*innen aus Kasachstan und Deutschland über diese Veränderungen informieren und auf sie vorbereiten.

Eingeladen sind alle Deutschlehrkräfte von Schulen, Berufsschulen, und Hochschulen mit DaF-Angebot aus Kasachstan.

Zur Teilnahme melden Sie sich bitte mit Ihren persönlichen Daten (Name, Vorname, E-Mail, Handy-Nummer, Institution, Funktion) bei Anna Melnik, anna.melnik@goethe.de, bis zum 08. Oktober 2023 an.

(Anmerkung: Das Goethe-Institut Kasachstan übernimmt keine Reise- und Unterkunftskosten)

Alle Teilnehmer*innen bekommen eine Teilnahmebestätigung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Marek Gryglewicz

Leiter der Spracharbeit

Goethe-Institut Kasachstan