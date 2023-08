Jedes Jahr finden in den DSD-Schulen in Kasachstan die gleichnamigen Deutsch-Prüfungen statt. Im Rahmen ihrer Vorbereitungen schreiben die Schülerinnen und Schüler regelmäßig Artikel über relevante Themen für die DAZ. Unsere junge Autorin widmet sich der aktuell viel diskutierten Künstlichen Intelligenz, die auch in Kasachstan in unzähligen Bereichen zur Anwendung kommt.

Schon lange haben Wissenschaftler sich gefragt, wie man eine Maschine bauen könnte, die logisch und kreativ denken würde. Jedes Jahr diskutiert man mehr und mehr über das Thema Künstliche Intelligenz. Und während die Menschen früher nur davon phantasierten, dass eines Tages intelligente Maschinen geschaffen würden, trifft man heute bereits im Alltag regelmäßig auf KI-Technologie. Ihre Anwendungsgebiete sind breit, reichen von Medizin über Ausbildung, Kunst, Informatik bis hin zur wissenschaftlichen Forschung.

Manchmal denken wir nicht einmal daran, dass diese oder jene Technologie tatsächlich künstliche Intelligenz ist – etwa bei Übersetzerprogrammen, die viele Schüler regelmäßig benutzen. Für die Übersetzung eines einfachen Satzes ist ein komplexes System erforderlich, das die Besonderheiten der Sprache und der Grammatik berücksichtigt. Im Schul- und Studentenalltag wird auch zunehmend eine KI wie ChatGPT benutzt.

Dabei handelt es sich um einen Bot, der in der Lage ist, viele Web-Seiten zu analysieren und bereits auf der Grundlage dieser Daten eine eigene Antwort auf eine Frage zu geben oder einen kompletten Text zu einem bestimmten Thema zu schreiben. Der Bot ist sogar in der Lage, Bilder basierend auf voreingestellten Parametern zu zeichnen, indem er die Werke von Künstlern analysiert und kombiniert. Dies wird häufig von Schülerinnen und Schülern verwendet, die keine geeigneten Bilder für ihre Präsentationen finden können.

Künstliche Intelligenz in der Medizin

Auch bei der Förderung von Bodenschätzen wird Künstliche Intelligenz heute eingesetzt. In Kasachstan, das reich an Rohstoffen ist, wird sie bei Erdsprengarbeiten, bei der Arbeitsplanung, beim Transportieren und sogar bei der Verarbeitung der Bodenschätze aktiv genutzt.

Auch in fast allen Bereichen der Medizin kommt KI zum Einsatz – so bei der Diagnose, der Vorhersage und der Dokumentation. Die KI ist auch an der Durchführung von Analysen und der Erstellung von Medikamenten beteiligt. Im Jahr 2022 wurden in den USA sogar Tests für einen ersten KI-Chirurgen durchgeführt, der ohne menschliche Beteiligung ein Schwein operiert hat.

In Kasachstan werden ebenfalls Projekte entwickelt und umgesetzt, bei denen KI im Gesundheitswesen eingesetzt wird. Das Projekt „MedData“ ist eine moderne Lösung für Ärzte und Patienten. Eine selbstlernende künstliche Intelligenz analysiert die Behandlungsprotokolle und vergleicht sie mit internationalen Standards. Auf diese Weise kann „Metdata“ das Behandlungsregime rechtzeitig anpassen und die Dynamik des Gesundheitszustandes vom Patienten aus der Ferne überwachen.

Die neuen Technologien werden auch in einem zentralen medizinischen Archiv radiologischer Bilder verwendet. Die künstliche Intelligenz des PACS scannt viele Röntgenbilder und zeigt die häufigsten Krankheitssymptome ohne ärztliche Beteiligung an. Diese KI beschreibt das resultierende Bild und hilft dem Arzt bei der Diagnose.

Skeptiker warnen vor Arbeitsplatzverlust und Datenschutzproblemen

Das Projekt von Almaty A.I. Lab „Cerebra“ gewann kürzlich in dem internationalen Wettbewerb „Global Startup Awards“, was zur Folge hat, dass diese Technologie bald in Krankenhäusern eingesetzt werden kann. Diese KI ist in der Lage, Schlaganfälle bei Patienten in frühen Stadien zu erkennen.

Natürlich sollten wir nicht vergessen, dass niemand trotz der vielseitigen Fähigkeiten von der KI eine Garantie dafür geben kann, dass die Einführung dieser Technologie in unseren Alltag keine Probleme bereiten könnte. Schon jetzt sind viele Menschen besorgt, dass die KI den Menschen bei vielen Aufgaben ersetzen könnte. Fragen zur Sicherheit der KI-Nutzung sind auch wichtig: der Schutz privater Daten, mögliche technische Fehler und weitere. Die Menschheit muss noch viele weitere Studien durchführen, um die KI besser zu lernen und korrekt anzuwenden.

Varvara Brovkina, Gymnasium Nr. 68, Almaty

Der Artikel entstand mit Unterstützung der Deutschlehrerinnen G. Badygulova, M. Akhmetzhanova.