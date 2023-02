Die Deutsch-Kasachische Universität (DKU) ist eine deutsche Hochschule im Ausland, weshalb die deutsche Sprache im Ausbildungskonzept eine zentrale Rolle spielt. Vor drei Jahren hat sich deshalb die DKU entschlossen, die Zusammenarbeit mit den DSD-Schulen, die Teil der PASCH-Schulen sind, zu verstärken. Beide Seiten haben damals ein Memorandum unterschrieben. Was ist daraus geworden?

Der Wettbewerb in Redekunst an der DKU

Das Institut für Sprachen und Zertifizierung der DKU organisiert jährlich einen Redewettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 12 der Mittelschulen und Gymnasien Kasachstans.

Ziel des Redewettbewerbs ist es, das Interesse der Schüler am Erlernen der deutschen Sprache in einem multikulturellen und mehrsprachigen Kontext sowie ihre intellektuelle, kreative und ästhetische Entwicklung durch den Erwerb von Redekompetenzen zu fördern.

Der Wettbewerb wird in zwei Etappen durchgeführt:

– Die Teilnehmer müssen ein kurzes Video ihrer Rede zu einem ausgewählten Thema in guter Qualität auf einem beliebigen digitalen Gerät aufnehmen und es an die Organisatoren senden.

– Diejenigen, die sich für die 2. Runde qualifiziert haben, treten mit ihrem Vortrag vor der Jury und dem Publikum auf.

In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Wettbewerb online durchgeführt.

Zentrale Aufnahmeprüfungen

Jährlich im April finden für Schüler der Schulen mit vertieftem Deutschunterricht (PASCH-Schulen) Online-Aufnahmetests statt, die von der DKU organisiert werden. Dabei kommen die Testteilnehmer nicht nur aus Kasachstan. Auch Schüler aus ganz Zentralasien haben die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Entsprechend der Studienrichtung müssen Tests in Deutsch, Geographie, Geschichte Kasachstans, Informatik und Mathematik geschrieben werden. Wer bereits ein Sprachniveau auf C1 nachweisen kann, ist von der Deutschprüfung befreit. Ende April erhalten die Schüler bereits ihr Ergebnis, sodass sie relativ früh ihre weitere Zukunft planen können. Was die Absolventen der ZfA-Schulen Kasachstans betrifft, wurden 13 von ihnen im Wintersemester 22/23 an der DKU immatrikuliert, Tendenz steigend.

Rückblick auf das erste Unicamp 2022

Im August 2022 wurde das erste Unicamp zum Thema „Nachhaltige Entwicklung in Zentralasien“ an der Deutsch-Kasachischen Universität durchgeführt. Das Unicamp war ein voller Erfolg. 23 Schülerinnen und Schüler aus zentralasiatischen Ländern, darunter aus Kasachstan, schnupperten in den Sommerferien eine Woche lang „Studenten-Luft“ an der Universität. Das Unicamp war als eine Marketing-Maßnahme geplant, um deutschsprachige Bewerber an die DKU anzuziehen. Die Schüler sollten einen ersten Einblick in das studentische Leben bekommen, die Fachbereiche der Universität kennenlernen, ihre Sprachkenntnisse anwenden sowie vertiefen und insgesamt für ein Studium an der DKU begeistert werden.

Die Teilnehmer des ersten Unicamps waren eine bunt gemischte Gruppe – zu ihnen gehörten Schülerinnen und Schüler von DSD-Schulen der 10. Klasse aus Tadschikistan (9 Schüler), Kirgisistan (4 Schüler) und Kasachstan (6 aus Almaty, 4 aus Ust-Kamenogorsk).

Das Unicamp war in drei thematische Einheiten unterteilt: Wirtschaft, Sozialwissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Während der Woche führten die Lehrkräfte der DKU die Schüler in eine der thematischen Einheiten ein, indem sie ihnen Aufgaben stellten, die sie durch interessante Experimente lösen konnten. Durch praxisorientierte und kreative Aufgaben konnten die Schüler einen ersten Einblick in das studentische Leben und in die deutsche Bildungsqualität erhalten.

Auch der Arbeitsalltag der DKU war ein großes Thema im Unicamp. Der Präsident der DKU Prof. Dr. Wolrad Rommel stellte die Universität im Detail vor; Lehrkräfte aus den verschiedenen Fakultäten informierten über die Ausbildung an der Universität sowie über ihre Studiengänge, und gaben den Jugendlichen Tipps für die Karriereplanung. Die SchülerInnen erhielten auch von Studierenden der DKU eine ausführliche Information über das studentische Leben an der Universität.

Die Schüler erlebten auch einen interaktiven Deutschkurs. Daneben konnten die Teilnehmer die kulturellen Eigenheiten und die Natur der Region Almaty erleben. Das Unicamp wurde von einem abwechslungsreichen Kulturprogramm begleitet, um die Teilnehmer aus Kirgisistan und Tadschikistan in die Kultur und das Leben in Kasachstan einzuführen. „Es ist eine großartige Universität. Der Unterricht hier macht viel Spaß, manchmal habe ich gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht“, lautete eine Rückmeldung eines Teilnehmers. Eine andere: „Die Organisation des Programms war großartig! Sie haben wirklich versucht, alles so interaktiv und interessant zu gestalten. Ich bin sehr froh, dass ich an einem so wunderbaren Programm teilnehmen konnte und dass ich schöne Erinnerungen über Ihre Universität habe.“ Und eine weitere: „Das war eine spannende Woche mit vielen Herausforderungen. Wir haben viel Neues gelernt und gesehen.“

Doch erst im September 2023 wird sich zeigen, wie viele Schüler sich dank der Teilnahme am UniCamp für ein Studium an der DKU entschieden haben.

Und darum plant das DKU-Team bereits für August 2023 ein weiteres Unicamp und freut sich, neue junge Schülerinnen und Schüler wieder an der Universität begrüßen zu dürfen.

Elena Asmus, International Office der DKU und Mario Schönfeld, Fachberater für Deutsch