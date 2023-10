Am Donnerstagabend fand unter der Organisation des deutschen Generalkonsulats in Almaty ein vierhändiges Klavierkonzert des Duos „Pianotainment“ aus Deutschland statt. Bis auf den letzten Platz war der Konzertsaal des Kurmangazy-Konservatoriums von musikliebenden Zuschauern besetzt.

Der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Kasachstan Mario-Ingo Soos eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede, in welcher er das Publikum auf großes Entertainment einstellte: „Dieses Konzert ist ein Geschenk für die gastfreundlichen Bewohner von Almaty. Zwei herausragende Kulturbotschafter Deutschlands werden sie heute Abend mit einer technisch brillanten, innovativen, und kreativen Show begeistern.“

„Pianotainment“ entzückt bereits seit mehr als 25 Jahren Menschen regelmäßig in über 100 Ländern, darunter auch auf Kreuzfahrten. Marcel Dorn und Stephan Weh erhielten von Kindheit an eine intensive klassische Klavierausbildung, autodidaktisch erschlossen sie sich auch die Musikrichtungen Jazz und Blues für das Tasteninstrument. Die beiden Männer lernten sich bei der Wehrausbildung kennen und fanden so 1996 ihren gemeinsamen Weg in die Musikszene.

Publikumsnahes Duo

Die einzigartige, virtuose Show mit lockerem Humor ließ die Zuschauer bis zuletzt gespannt zusehen und zuhören. Über den Klaviertasten des klangvollen Flügels befand sich eine Kamera, durch welche das Publikum auf einer nebenstehenden Leinwand die Handbewegungen der beiden Pianisten stets beobachten konnte. Beethoven, Freddie Mercury, Vivaldi und GALA – zweifelsfrei konnte an diesem Abend jeder Zuhörer sein persönliches Lieblingsstück finden. Die anschließende Foto- und Autogrammstunde zeigte, wie publikumsnah die beiden Männer sind und welch großen Wert sie auf die Resonanz der Besucherinnen und Besucher legen.

Marcel Dorn und Stephan Weh, die im Jahre 2008 übrigens unter die zehn besten Entertainer Deutschlands gewählt wurden, schlossen mit dem Konzert in Almaty ihre Tour durch Zentralasien vorerst ab. Einige Tage zuvor präsentierten die beiden ihre Darbietungen in Duschanbe, Tadschikistan, sowie in Kasachstans Hauptstadt Astana, in welcher sie zudem für ein Interview zum ersten Satellitensender Kazakh TV eingeladen wurden. Pianotainment tourt nun weiter in die USA und kommt im November für ein Konzert in Turkmenistan nach Zentralasien zurück.

Annabel Rosin