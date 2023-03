Jurten werden seit Jahrhunderten von den zentralasiatischen Nomaden genutzt. Die 2020 gegründete Marke „Yourta“ aus Kasachstan verbindet alte Herstellungstechniken und zeitgenössisches Design, um Jurten für Menschen zu schaffen, die Naturnähe und Mobilität suchen.

Dameli Kaliyeva, Mitbegründerin von „Yourta“, geboren und aufgewachsen in Kasachstan, bezeichnet sich selbst als „neue Nomadin“. Sie versucht, das Verständnis für ein sorgsames Leben durch eine neue Jurtenerfahrung zu erweitern.

„Für mich definiert der Begriff ‚neuer Nomade‘ jemanden, der offen, neugierig und bewusst mit der Welt um sich herum umgeht“, meint Kaliyeva. „Ein neuer Nomade hat ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur, seinen Wurzeln und seiner Geschichte. Ein neuer Nomade ist jemand mit einem tiefen Respekt für die Menschen um sich herum sowie die Umwelt, in der sie oder er lebt. Jemand, der nicht auf bestimmte Grenzen oder Orte beschränkt ist, sondern sich zu Hause fühlt und Verbundenheit sucht, wo immer sie oder er sein mag.“

Ein Ort der Inspiration

Kaliyeva zog 2015 in die Vereinigten Staaten, um ihre akademische Karriere im Bereich Marketing zu verfolgen, verschiedene Kulturen zu erkunden und ihre wahre Leidenschaft zu finden. Das Leben in der Ferne ließ sie sich nach ihren Wurzeln, ihrer Herkunft und ihrer Nomadenkultur sehnen. Sie begann sich dafür zu interessieren, wer ihre Vorfahren waren, wo und wie sie lebten. 2020 musste sie aufgrund der globalen Pandemie ein Jahr Pause von ihrem Studium an der Boston University nehmen und nach Kasachstan zurückkehren.

Inmitten der sozialen Distanzierungspolitik und der Unsicherheiten in der Welt, als die spirituelle Verbindung zu den Menschen und der Umwelt so begrenzt war, kamen Dameli und ihre Schwester Meruyert auf die Idee, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen inspiriert und verbunden fühlen können, ohne ihr Haus zu verlassen. Die Erinnerung an die Zeiten, als ihre Familie eine Jurte in ihrem eigenen Garten hatte, ließ sie erkennen, dass Jurten die ideale Lösung für einen leicht zugänglichen Kurzurlaub im eigenen Garten sind.

„Ein Unternehmen komplett neu zu gründen, war definitiv eine Herausforderung. Ich kehrte an die Universität zurück, um mein Wissen und meine Fähigkeiten im Marketing zu erweitern. Ursprünglich konzentrierte Yourta alle Werbungsaktivitäten auf Europa und Großbritannien,“ so die Mitbegründerin.

Zentralasiatische Jurten für den Westen

„Die zentralasiatische Kultur ist weniger präsent als beispielsweise die chinesische oder japanische Kultur. Nur wenige Menschen wissen, was Jurten sind oder wie Zentralasien ist, daher interessierten sich viele Menschen für unsere Produkte,“ so Kaliyeva. „Wir wollten, dass das Design den Geschmack der Europäer widerspiegelt. ‚Yourta‘-Jurten sehen ruhig aus und haben keine auffälligen Farben. Eine typische kasachische oder kirgisische Jurte ist sehr bunt und hat viele Muster, was sie nicht unbedingt zu einem entspannenden Ort zum stundenlangen Verweilen macht,“ erklärt sie.

Yourta hat jedoch auch festgestellt, dass fast die Hälfte der Kunden aus Kasachstan kommt – sie sind Hausbesitzer mit Immobilien in Europa und bereit, ein kleines Stück „Zuhause“ in ihren Hinterhof zu bringen.

Jetzt ist Kaliyeva zurück in ihrer Heimatstadt Almaty, wo sie weiter an neuen Aufträgen, Projekten und Kooperationen arbeitet, während sie ihren Wurzeln nahe ist.

Traditionelles Design mit moderner Spur

Jurten haben eine unglaublich alte und faszinierende Geschichte – sie spielten eine entscheidende Rolle in uralten nomadischen Kulturen sowie in vielen Gesellschaften, die heute noch existieren, insbesondere in Kirgisistan und der Mongolei.

Jurten waren der Hauptunterschlupf eines Nomaden. Als nomadische Hirten auf der Suche nach besseren Weiden umzogen, wurde die nachhaltige Struktur der Jurte abgebaut, mit Kamelen transportiert und mit Leichtigkeit wieder zusammengesetzt. Die Filzdecke der Jurte wurde aus der Wolle der Schaf-, Yak- oder Ziegenherden hergestellt, die die Hirten begleiteten. Sie boten Schutz, Wärme und Geborgenheit, aber darüber hinaus spiegelten sie die nomadische Philosophie in vielerlei Hinsicht wider.

In einer Jurte wurde nie etwas verschwendet: Die gesamte Fläche wurde effizient genutzt und beherbergte ganze Familien. Jurten hinterließen auch keine Spuren auf dem Boden. Die Kreisform der Jurte mit einer runden Öffnung in der Decke namens „Shanyrak“ diente als ständige Erinnerung an die Verbindung zwischen dem Menschen und dem Universum. Eine Jurte hielt ein Leben lang und wurde an die nächste Generation weitergegeben.

Minimalistisch oder dekorativ

„Yourta“-Jurten werden in Kirgisistan in einem kleinen Dorf nah des Ufers des Issyk-kul-Sees namens Kyzyl Tu hergestellt, das nur 1.800 Einwohner hat und für seine jahrhundertealte Jurtenhandwerkskunst berühmt ist. Hier wächst das „Turpan Tal“-Weidenholz, das die Langlebigkeit der Jurte sichert. Es wird geschnitzt, mit Dampf behandelt und zu der schönen Holzstruktur verarbeitet, die Jahrzehnte hält. Ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Jurte – die Filzabdeckung – wird ebenfalls lokal hergestellt, behandelt und gerollt, um eine Jurtenisolierung zu gewährleisten.

Weitere Merkmale sind verzierte Bänder, die die Filzaußenseite am Rahmen befestigen, bunte Quasten, die an Balken hängen, bestickte „Korpe“-Matten und -Daunenkissen aus Leinen oder „Shyrdak“-Rundteppiche aus Filz.

Yourta beauftragte das Studio „DunieDesign“ aus Almaty – gegründet von der Designerin Assel Nussipkozhanova und dem Architekten Akhat Baimenov –, verschiedene Elemente für die Jurten zu entwerfen, die von kirgisischen und kasachischen Ornamenten inspiriert waren. „Wir wollten, dass unsere Jurten ein minimalistisches und luxuriöses Aussehen haben. Gemeinsam haben wir eine große Forschung über Jurten und Ornamentgeschichte durchgeführt, um das Modell zu erreichen, das traditionelle Designs mit einer modernen Spur verbindet. Wir hatten das Glück, professionelle kirgisische Handwerker zu finden, die in der Lage waren, unsere Entwürfe in die Realität umzusetzen, ohne auf Qualität und traditionelle Handwerkstechniken zu verzichten,“ so Kaliyeva.

Yourta-Designs gibt es in zwei Varianten – das minimalistische „Serenity“ oder das dekorativere „Joy“, das eine Fülle abstrakter Designs aufweist. Man kann unter drei Farbthemen auswählen – das von Wolken inspirierte „Mistral“; „Balearic“, das Seeblau enthält; und „Tian Shan“, das Erinnerungen an Sommergräser weckt.

Tragbares Refugium in Naturnähe

Es dauert zwei bis drei Monate, um eine Jurte herzustellen. Anschließend wird sie verpackt und entweder auf dem Landweg oder per Flugzeug nach Europa oder Amerika verschickt. „Beim Kauf unserer Jurte weiß der Kunde, dass mindestens zwei Personen aus unserem Team kommen und sich um den Installationsprozess kümmern. In nur acht Stunden wird eine Jurte aufgebaut,“ erklärt die Unternehmerin.

Mit drei Größen für bis zu 30, 60 oder 150 Personen, dienen „Yourta“-Jurten als alternative Campingunterkunft, oder sie finden ihren Platz in Hinterhöfen – sei es für Yoga, Teepartys, Musikveranstaltungen oder einfach Entspannung.

Man sollte beim Kauf einer „Yourta“-Jurte unbedingt die örtlichen klimatischen Bedingungen berücksichtigen. Jurten wurden hauptsächlich in Zentralasien verwendet, wo das Klima trocken ist. Bei starkem Regen sollte man eine Jurte abdecken, um eine bessere Isolierung und Schutz der Filzabdeckung zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, auf welcher Oberfläche eine Jurte aufgestellt wird. Obwohl Jurten auf einen nackten Boden gestellt werden können, empfehlt Yourta, sie auf einer erhöhten Plattform zu installieren, um sicherzustellen, dass die Struktur so lange wie möglich hält.

Da sich das Yourta-Team auf Jurten spezialisiert hat, die nach alten Traditionen gefertigt werden, gehören Wasser- oder Energieversorgung nicht zum Standard. „Unsere Jurten sollen den Menschen die Natur um sich herum näherbringen. Aus diesem Grund verwenden wir in unseren Jurten auch nur natürliche Materialien. Vielleicht ist eine der wenigen Ergänzungen, die wir empfehlen, die Integration von Beleuchtungslösungen, was leicht zu bewerkstelligen ist,“ so Kaliyeva.

Irina Radu