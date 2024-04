Es geht um die grundlegenden Fragen der Menschheit: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was macht uns als Menschen aus? In der Wanderausstellung „Universum.Mensch.Intelligenz“ stellt sich das Goethe-Institut in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft genau diesen Themen – und noch vielem mehr.

Im Oak Park in Bischkek gehen Kunst und Geschichte Hand in Hand. Spaziergänger können im Grünen traditionelle Skulpturen, moderne Kunstinstallationen und imposante Statuen ehemaliger Staatsmänner und revolutionärer Denker betrachten. Mittendrin, versteckt zwischen Bäumen: ein recht unscheinbares Haus, die Galerie „Oak Park„.

Was sonst als Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst dient, eröffnet Besucherinnen und Besuchern derzeit nicht weniger als die Weiten des Universums – oder lässt diese zumindest erahnen. Für die nächsten Wochen stellt sich das Goethe-Institut Kasachstan in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft hier den grundlegenden Fragen der Menschheit: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was macht uns als Menschen aus?

Eine Reise durch das Universum und die Menschheitsgeschichte

Im Rahmen einer interaktiven Ausstellung werden insgesamt fünf Themenbereiche der Humanwissenschaften vorgestellt. Von den Ursprüngen und Weiten des Universums geht es über die Menschheitsgeschichte bis hin zum Anthropozän. Teile der Neurowissenschaften und die aktuelle Forschung zu Künstlicher Intelligenz vervollständigen die wissenschaftliche Entdeckungstour rund um den Menschen.

Interaktive Elemente für Groß und Klein

Ziel des Ganzen? Die deutsche Wissenschaft weltweit, besonders für jüngere Menschen, greifbar machen. Von den Grundlagen bis hin zur aktuellen Spitzenforschung soll dabei alles einfach und verständlich vermittelt werden. Diana Arykbajewa ist als Deutschlehrerin am Goethe-Institut Teil des Projekts und erhofft sich, dass die Besucherinnen und Besucher das hier Gesehene als Inspiration mit nach Hause nehmen. „Wir wollen, dass die Ausstellung Schüler dazu anregt, über die großen Fragen des Lebens nachzudenken, ihre Neugierde weckt und neue Perspektiven eröffnet.“

Dank Bildern, Animationen, Podcasts und anderen klassischen sowie modernen Medien ermöglicht das Goethe-Institut einen einfachen Zugang zu den durchaus komplexen Themenbereichen. Baktygul Tynchybekowa nimmt die Schülerinnen und Schüler dabei an die Hand. Als Studentin der Europawissenschaften und Volontärin am Goethe-Institut Kasachstan ist sie für die Führungen durch die Ausstellung zuständig.

„Für die Lernenden haben wir spezielle iPads vorbereitet. Während der Tour werden sie in Gruppen unterteilt und können alles, was sie vor sich auf den Ständen sehen, in Echtzeit übersetzen. Darüber hinaus sind die iPads mit einer integrierten App ausgestattet, durch die sie die Level durchlaufen können.“

Ob sie selbst schon etwas von der Ausstellung lernen konnte? „Ich wusste überhaupt nicht, dass die KI bereits 1955 entwickelt wurde“, so Tynchybekowa. Nach der Tour gibt es für die Entdecker dann noch ein abschließendes Quiz. Die Besten werden selbstverständlich belohnt. Den Preis wollten uns Baktygul nicht verraten – Interessierte müssen sich dafür selbst durch die Infostände hangeln.

Geführte Touren bis 30. Mai

Bereits im Juni 2021 ging der Startschuss in München. Dass das Projekt nun nach langer Zeit auch Bischkek erreicht hat, sorgt für Freude. „Wir sind stolz darauf, dass wir eine faszinierende und inspirierende Ausstellung in Bischkek haben, die das breite Spektrum von Themen rund um das Universum, den Menschen und den Intellekt erkundet“, so Arykbajewa.

Interessierte Lehrkräfte können sich jederzeit beim Institut anmelden, Führungen werden jeweils freitags, samstags und sonntags angeboten. Für spontane Besuche sind die Türen jedoch täglich außer montags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Zumindest bis zum 30. Mai. Dann geht es weiter, um das Geheimnis des Universums und der Menschheit aus Deutschland auch in andere Länder zu bringen.

Sonja Issel

