Schüleraustausch als Chance, die Sprache zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern

Hallo, ich heiße Darija. Ich bin 16 Jahre alt, komme aus Almaty und lerne am Gymnasium Nummer 36. Vor einem Jahr habe ich begonnen, Deutsch zu lernen, und jetzt spielt diese Sprache in meinem Leben eine große Rolle, weil ich Sprachkenntnisse sehr bedeutend finde. Mithilfe von Sprachen kann man sich überall entwickeln und mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommunizieren. Tatsächlich habe ich aktuell eine große Motivation, meine Deutschkenntnisse weiterzuentwickeln, weil ich davon träume, in Zukunft einmal nach Deutschland zu fliegen.

Ich möchte dort nicht nur studieren, sondern auch durch das Kennenlernen von Kultur, Geschichte, Traditionen und Bräuchen meinen eigenen Horizont erweitern.

Almaty ist für mich eine wunderbare Stadt, weil ich hier geboren bin. Es gibt in der Stadt viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln – auch in der Freizeit und mit Blick auf die eigenen Hobbys. Vor sieben Jahren habe ich begonnen, Sport zu machen – genauer gesagt spiele ich Wasserball. Dadurch kann ich ins Ausland reisen und bin moralisch und körperlich stark. Almaty bietet als große Stadt auch die tolle Gelegenheit, andere Menschen kennenzulernen – so wie ich Lynn kennengelernt habe. Lynn ist eine Freiwillige aus Deutschland, die ans Gymnasium Nummer 18 gekommen ist. Für mich war das ein großes Glück, da ich so die Möglichkeit bekommen habe, mit einer echten Deutschen auf Deutsch zu sprechen. Ich finde das sehr cool. Lynn ist wirklich ein sehr guter Mensch, weil sie nur positive Charaktereigenschaften hat: Sie ist sehr lustig, witzig, interessant und authentisch. Die Kommunikation mit ihr macht mir wirklich Spaß.

Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich Lynn meine Heimatstadt Almaty zeigen konnte. Wir waren in der Kasachischen Nationalen Al-Farabi-Universität. Hier arbeitet mein Großvater, der bekannte Physiker und Wissenschaftler Professor Zeinolla Schanabajew. Wir besuchten auch die Kastejew-Gemäldegalerie, das Museum für Musikinstrumente und ein Restaurant, wo es viele Nationalgerichte gibt. Nach solchen Treffen hatte ich immer ein gutes Gefühl. Ich habe unvergessliche Erinnerungen mit Lynn und möchte mich mit ihr in der Zukunft auch einmal in Deutschland treffen. Ich wünsche ihr nur das Beste und einen guten Lebensweg.

Für mich war es eine gute Erfahrung, Lynn kennengelernt zu haben – nicht zuletzt auch, weil mir Deutsch Spaß macht.

Darija Schanabaj vom 36. Gymnasium in Almaty

