Liebe Skatspielerinnen und Skatspieler, wir möchten euch ganz herzlich zum Skatturnier in Almaty – dem ersten in Zentralasien seit langer Zeit – einladen!

Wann: Samstag, 15.06.24 von 10:00 bis ca. 18:00 Uhr

Wo: The Shakespeare Pub Dostyk Ave 40, Almaty 050100

Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich bis spätestens um 9:45 Uhr zur Anmeldung am Spielort einzufinden. Gespielt wird nach der Deutschen Skatordnung in 4 Runden à 18 Spielen (24 Spiele am 4er Tisch), die wir vor Spielbeginn noch einmal erklären werden. Alle, die die Skatregeln einigermaßen beherrschen, sind willkommen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen!

Die Teilnahmegebühr beträgt insgesamt 20.000 Tenge (circa 40 Euro) und besteht aus 10.000 Tenge Startgeld, das am Ende zu 50 Prozent, 30 Prozent und 20 Prozent unter den drei Erstplazierten aufgeteilt wird, sowie 10.000 Tenge Bewirtung, die aus einem Mittagsbuffet nach der zweiten Runde besteht. Getränke werden selbst bezahlt.

Neben den Geldpreisen für die ersten drei Gewinnerinnen und Gewinner gibt es tolle Sachpreise. Es würde uns freuen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen kleinen Sachpreis mitbringen, damit niemand leer nach Hause geht.

Anmeldungen bitte bis spätestens 14.06.24 an strauch@daz.asia.

Diese Einladung darf gerne an alle bekannten Skatspielerinnen und -spieler weitergeleitet werden. Bis bald und gut Blatt!

