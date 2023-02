Am heutigen Donnerstag jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der EU und Kasachstan zum 30. Mal.

Bereits seit Beginn der Unabhängigkeit Kasachstans im Jahr 1991 sind beide Seiten partnerschaftlich verbunden. Doch erst mit Unterzeichnung der Vereinbarung vom 2. Februar 1993 wurde das beiderseitige Verhältnis auf eine neue Ebene gehoben. Seitdem hat sich ein fortlaufender bilateraler Dialog entwickelt, der sich angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen immer weiter intensiviert. Besonders in den Bereichen Handel, Energie, Transport, Ökologie und Nachhaltigkeit ist das beiderseitige Interesse an einer Zusammenarbeit in den letzten Jahren gewachsen.

Ein wichtiger Meilenstein in den politischen Beziehungen zwischen der EU und Kasachstan war die Unterzeichnung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens im Dezember 2015, das es so in der Region Zentralasien zum ersten Mal gab. Auf regionaler Ebene war die Übernahme einer neuen EU-Zentralasienstrategie im Jahr 2019 von herausragender Bedeutung auch für Kasachstan.

Aus Anlass des Jubiläumsjahres, das die EU nicht nur mit Kasachstan, sondern auch den anderen vier Ländern der Region verbindet, fand bereits am 23. Januar eine festliche Zusammenkunft von Vertretern der fünf Länder sowie der Union in der EU-Hauptstadt Brüssel statt.

DAZ