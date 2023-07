Für die 200 Absolventinnen und Absolventen der Deutsch-Kasachischen Universität war es vergangenen Samstag endlich soweit: Die lang ersehnte Übergabe der Diplome und somit das offizielle Ende ihres Hochschulstudiums fanden im großen Konzertsaal des Konservatoriums Almaty statt. 170 von ihnen schlossen erfolgreich ihr Bachelorstudium ab, 30 der Absolventen erhielten ihren Masterabschluss.

Akademiker als Brückenbauer zwischen Kasachstan und Deutschland

„Wir wissen alle, dass sie eine gute Ausbildung an der DKU erhalten haben und damit eine gute Arbeit finden werden. Wir sind stolz darauf, was sie bei uns geleistet haben. Doch nun ist es an der Zeit, dass sie Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und Ihren eigenen Weg gehen. Dabei sind sie nun ausgebildete Brückenbauer zwischen der kasachstanischen und deutschen Kultur“, betonte der Universitätspräsident Prof. Dr. Wolrad Rommel in seiner Begrüßungsrede.

Auch die Rektorin der Deutsch-Kasachischen Universität Asel Azhibajewa beglückwünschte und verabschiedete die Studierenden mit ihren Worten. „Wenn ich mir die Anzahl der Menschen und darunter der Absolventen in diesem Saal anschaue, empfinde ich großen Stolz. Und ich hoffe, dass Sie auch stolz sind, an unserer Universität studiert zu haben. In Ihren vier Jahren Studium sind sie zu richtigen Spezialisten ausgebildet worden. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute“, so die Rektorin.

Ein erfolgreiches Doppeldiplomprogramm

An den Fakultäten für Weltpolitik, für Wirtschaft und Unternehmertum und der Fakultät für Ingenieurswesen und Informationstechnologie erhielten fünf der Bachelorabsolventen ein (rotes) Diplom mit Auszeichnung. Eine Besonderheit der Deutsch-Kasachischen Universität ist außerdem die Möglichkeit, einen Doppelabschluss zu erhalten.

Dabei können Studierende in ihrem vierten Studienjahr an einer der Partner-universitäten der DKU in Deutschland (unter anderem an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, der Hochschule Rhein-Waal und andere) studieren, Praktika absolvieren und somit auch den dortigen Abschluss erhalten. Von diesem Programm profitierten in diesem Abschlussjahr erfolgreich 19 Absolventinnen und Absolventen.

Der feierliche Nachmittag wurde mit musikalischen Auftritten umrundet. Im Anschluss gab es für die Universitätsabgänger und deren Angehörige die Möglichkeit, bei einem gemütlichen Beisammensein im Foyer des Konzertgebäudes den Nachmittag ausklingen zu lassen.

Die Redaktion der Deutschen Allgemeinen Zeitung gratuliert den Studienabsolventinnen und -absolventen zum Studienabschluss und wünscht eine erfolgreiche Zukunft.

Annabel Rosin