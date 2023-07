Stolze 46 Meter ragt die hölzerne Christi-Himmelfahrt-Kathedrale mit ihrem Glockenturm in den Himmel Almatys hinauf und zählt damit zu den höchsten Holzgebäuden der Welt.

Zentral gelegen im historischen Viertel der Millionenstadt Almaty, thront das russisch-orthodoxe Kirchengebäude aus dem 20. Jahrhundert über dem Park der 28 Panfilowzy und tut dort Kunde von einer abwechslungsreichen Geschichte. Nach der russischen Revolution diente die Kathedrale mehrere Jahrzehnte als Landesmuseum der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Zudem war auch der erste Radiosender Kasachstans in den 30er-Jahren im Kirchturm der Kathedrale untergebracht. Erst im Jahre 1995 wurde das prächtige Gebäude der Zarenzeit der Russisch-Orthodoxen Kirche zurückgegeben.

Sehr zeitnah nach der Fertigstellung der hölzernen Christi-Himmelfahrt-Kathedrale im Jahr 1907 wurde diese acht Jahre später von einem Erdbeben erschüttert. Dank der einzigartigen architektonischen Holzkonstruktion entstand jedoch nur ein geringer Schaden an der Kathedrale. Diese bestimmte Bauweise wurde extra unter Berücksichtigung der seismischen Aktivität der Region Kasachstans gewählt. So senkte sich lediglich die südöstliche Ecke des Glockenturms leicht ab und einige Fenster zerbrachen.

Der russische Ingenieur Andrej Pawlowitsch Senkow, welcher maßgeblich an der Planung und Umsetzung der Kathedrale beteiligt war, äußerte sich nach dem verheerenden Erdbeben mit folgenden Worten: Die Kathedrale „war in ihrer grandiosen Höhe ein sehr flexibles Bauwerk, ihr Glockenturm schwankte und bog sich wie die Spitze eines hohen Baumes und funktionierte wie ein flexibler Balken, der an einem Ende versiegelt war“.

Die Christi-Himmelfahrt-Kathedrale stellt jedoch nicht nur einen religiösen Ort dar, sondern ist mit ihrem Erscheinungsbild auch eine bedeutende touristische Attraktion in Almaty. Durch ihre farbenfrohen, kunstvollen Verzierungen und bunten Zwiebeltürme zieht sie sowohl Touristen, als auch Kasachstaner täglich in ihren Bann. Somit ist sie definitiv ein prachtvolles Wahrzeichen der Stadt Almaty.

Laura Sinem Hönes