Im kasachischen Nationalpark Altyn Emel gibt es einige Attraktionen zu bestaunen. Neben der singenden Düne zieht auch dieses Naturphänomen zahlreiche Touristen an: das Aktau-Gebirge.

Vor über 400 Millionen Jahren entstand dieses Kreidegebirge durch seismische Aktivität und erhob sich aus einem einst dort vorhandenen See. Die Aktau-Berge sind somit massive Sedimentablagerungen, welche durch Wasser und Wind in eine einzigartige Landschaft geformt wurden. An ihrem höchsten Punkt erreichen die Aktau-Berge eine Höhe von bis zu 1.000 Metern. Mit der farbenfrohen Kombination von rot, gelb, grün und weiß bilden sie ein eindrucksvolles Naturschauspiel, welches immer mehr Touristen anlockt. In der Vergangenheit wurden hier auch Überreste antiker Pflanzen und zahlreiche Fragmente von Skeletten antiker Tiere gefunden. So lebte hier vor etwa 50 Millionen Jahren unter anderem der Vorfahre des modernen Nilpferds, der Brontotherium. Zum Schutz dieser einzigartigen Natur erhielt der Nationalpark Altyn Emel Ende 2017 den internationalen Status eines UNESCO-Biosphärenreservats.

Laura Sinem Hönes