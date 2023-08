Vor anderthalb Jahrhunderten legte Baron von Stempel die Festung an, die die Grundlage für das heutige Kreiszentrum des Gebiets Aqtöbe bildete. Dar Adelige selbst wurde in Zentralasien zu einer schillernden Figur und legte einen bemerkenswerten Lebensweg hin.

Vor 154 Jahren wurde die Festung Wil gegründet, die die Grundlage für die spätere Siedlung Wil im gleichnamigen Bezirk im Gebiet Aqtöbe bildete. Das Besondere daran sind die Verbindungen des Bauwerks zu den Deutschen. Doch was haben diese damit überhaupt zu tun? Einer ihrer Gründer war ein Deutscher, der in Groß-Zalingen (auf dem Gebiet des heutigen Lettlands) geboren wurde.

Leider ist sein Name bei den Bewohnern der Umgebung Uils nicht mehr in Erinnerung geblieben. Deshalb ist die damalige Tätigkeit von Stempels heutzutage nur noch für Historiker und Forscher interessant. Aber auch sie konnten kein Porträt oder Foto von Friedrich Karlowitsch finden. Es heißt, dass bei dem Baron Künstler nicht besonders willkommen waren. Dennoch hat er in der Geschichte der kirgisischen Steppe eine deutliche Spur hinterlassen.

Schutz vor ständigen Überfällen nötig

Friedrich von Stempel, der Sohn von Generalmajor Karl Stempel, wurde im Dienst nicht durch die Gunst seines Vaters begünstigt. Nach einer grundlegenden militärischen Ausbildung erhielt Friedrich Karlowitsch im Alter von 21 Jahren den Rang eines Fähnrichs. Er kämpfte in Polen und verteidigte später, bereits im Rang eines Majors (und später eines Obersts), die Interessen des russischen Reiches in Zentralasien.

Im 18. und 19. Jahrhundert waren die südlichen Grenzen Russlands ständigen Überfällen durch unnachgiebige Herrscher der Khanate Kokand und Chiwa sowie des Emirats Buchara ausgesetzt. Die ständigen Überfälle auf Handelskarawanen und die Beschwerden der Kirgisen (wie die Kasachen früher genannt wurden) schadeten dem Reich sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Daher wurde der Bau von Befestigungen notwendig.

Der 1867 gegründete Jahrmarkt von Kokzhar (später Uil) war für die Region von großer Bedeutung. Im Kazbek-Trakt am Fluss Uil verkauften die Kirgisen (Kasachen) Vieh, und Kaufleute aus ganz Zentralasien brachten ihre Waren. Aus dem fernen Indien reisten Händler auf Elefanten an.

Was soll man dazu sagen, wenn in guten Jahren der Handelsumsatz des Jahrmarkts mehr als zwei Millionen Rubel betrug (für damalige Verhältnisse viel Geld). Historiker sind sich einig, dass die Messe zur Entwicklung der Handelsbeziehungen im heutigen Aqtöbe Gebiet und zur Herausbildung einer lokalen Mittelschicht beitrug.

Eine glänzende militärische Karriere

Wir wollen hier nicht in die historischen Details gehen, sondern nur sagen, dass 1869 beschlossen wurde, die Festung Uil zu bauen. Generalmajor Nikolai Weröwkin, der Ataman der Ural-Kosaken-Truppen, wurde mit dieser Aufgabe betraut. Oberstleutnant von Stempel sollte ihm dabei helfen. Die erste Abteilung, bestehend aus zwei Hundertschaften Ural-Kosaken und einer Kompanie des Provinzbataillons mit zwei Geschützen, die unter dem Kommando von Baron Stempel stand, ging am 6. Mai in die Steppe in den Trakt von Kazybek.

Am 4. Juli wurde schließlich der Ort für die Befestigung ausgewählt (es wurde der Trakt Barkin/Kokzhar, einige Kilometer von Kazybek entfernt), und am 6. Juli wurde sie angelegt. Die ersten „symbolischen“ Steine wurden von Nikolai Weröwkin und Friedrich von Stempel gelegt. Die Festung war in drei Teile gegliedert: die Militärsiedlung, in der die Soldaten und Wachen der Garnison lebten, die Siedlung Schipowka (Schipowski), in der die Siedler wohnten, und der Marktteil, in dem die Händler lebten und arbeiteten. Übrigens wurde die Siedlung Schipowskij zum Prototyp des künftigen Uila, das 1877 gegründet wurde.

Der Baron machte eine glänzende militärische Karriere: ruhig und kaltblütig wurde er Kommandant der Festung Samarkand. Als Generalmajor ging er in den wohlverdienten Ruhestand.

Die Entwicklung des berühmten Jahrmarkts von Uil

Deutsche Historiker und Forscher besuchten das Gebiet um Uil, insbesondere den berühmten Jahrmarkt. Der Militärhistoriker General Wassili Potto, der die Gegend zwei Jahre lang (1871-1872) erforschte, beschrieb ausführlich die Bedeutung des Jahrmarkts:

„Vor der Einrichtung dieser Messe wurde der Handel mit der Steppe hauptsächlich durch die Entsendung kleiner Karawanen von einigen Handelshäusern der Städte Orenburg, Troizk und Orsk in die kirgisischen Aulen betrieben. Diese Art des Handels schmälerte nicht nur den gegenseitigen Nutzen der russischen und kirgisischen Kaufleute, sondern untergrub auch unseren moralischen Kredit, denn in Ermangelung von Konkurrenz beuteten die kleinen Händler, die in der Steppe unterwegs waren, die Kirgisen skrupellos aus und konnten ihnen schlechte Waren zu einem sehr hohen Preis anbieten. Dadurch ging das Vertrauen in die russischen Hersteller verloren, und die Steppe, die ein reicher Markt für den Verkauf von Waren aus russischen Fabriken hätte sein können, füllte sich mit gewissenhafteren Produkten zentralasiatischer Hersteller, mit denen wir nicht mehr konkurrieren konnten. Die Einrichtung der Messe wurde von allen als eines der erfreulichsten Phänomene in der Region Orenburg-Kirgisien begrüßt: Sie gab den Nomaden wirklich die Möglichkeit, alle Waren nicht nur von besserer Qualität, sondern aufgrund des fairen Wettbewerbs auch zu einem günstigeren Preis zu kaufen“.

In Uil leben heute rund 6.500 Menschen. Seit 2018 versucht man, die berühmte Messe wiederzubeleben (sogar ein Teil der Handelsreihen wurde restauriert), aber es hat sich herausgestellt, dass es sich eher um eine Theateraufführung mit Showelementen handelt, obwohl immer noch mit lokalen Produkten gehandelt wird. Eineinhalb Jahrhunderte nach dem Beginn der Geschichte der Festung Wil sind nur noch Erinnerungen an sie und ihre Gründer übrig geblieben…

Konstantin Sergeew

Übersetzung ins Deutsche: Annabel Rosin.