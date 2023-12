Jedes Jahr freuen sich Kinder und Erwachsene auf das schöne Fest Weihnachten. Die Schüler der 11. und 12. Klassen der Nazarbayev Intellectual School für Chemie und Biologie in Almaty wollten auch in diesem Jahr dem Weihnachten einen gemeinsamen Artikel widmen und stellen die wichtigsten Aspekte des Festes vor.

Weihnachten wird in vielen Ländern gefeiert. Es ist die Zeit, wenn man mit der Familie zusammen am Tisch sitzt und über alles, was während des Jahres geschehen ist, spricht. Außerdem schmücken die Leute den Tannenbaum mit Weihnachtskugeln und kochen etwas Besonderes. Man kauft Geschenke und wünscht einander alles Gute, weil das ein Fest für die Verbindung zwischen Verwandten ist. In diesem Artikel möchten wir über Aspekte rund um Weihnachten berichten.

Wie ist Weihnachten entstanden?

Das Fest wird zu Ehren der Geburt Jesu Christi gefeiert, den Christen als Retter der Menschheit betrachten. Dies geschah in einer kleinen jüdischen Stadt in Bethlehem. Die Heilige Schrift besagt, dass die Heilige Jungfrau Maria während der damaligen Volkszählung Jesus Christus in Bethlehem zur Welt brachte. Die Stadt war überfüllt mit Menschen, und niemand hatte Übernachtungsplätze in den Häusern. Deshalb ließen sich Maria und ihr Mann Josef in einem Stall nieder, wo sie mit ihren Haustieren übernachteten. Dort wurde auch Jesus Christus geboren. Während der Geburt Christi erschien ein Stern am Himmel, der den Weisen den Weg zum Baby zeigte. Sie gingen in den Stall und überreichten dem zukünftigen Erretter ihre Gaben: Gold, Weihrauch und ein besonderes Weihrauch-Öl.

Wie wird gefeiert?

In Deutschland wird Weihnachten sehr ausgiebig gefeiert. Es ist ein guter Anlass, um Familien zu treffen, was in der heutigen Zeit wichtig ist, wenn sich Familienmitglieder oft lange Zeit nicht sehen. Deutsche Weihnachtstraditionen und -symbole wie die ikonischen Nussknackerfiguren symbolisieren familiäre Bindungen und Schutz. Als Glücksbringer begabt, wachen diese Figuren über Häuser und wehren böse Geister ab. Traditionelle Weihnachtslieder, von „Stille Nacht“ bis „O Tannenbaum“, bringen Familien zusammen, entweder zu Hause oder in der Kirche. Der 25. Dezember als Erster Feiertag setzt die Feier fort und betont das familiäre Zusammensein und die gemeinsame Freude. In Kasachstan wird Weihnachten auch gefeiert, wobei eine große kulturelle Vielfalt zum Ausdruck gebracht wird. Familien kommen zusammen, um festliche Mahlzeiten mit traditionellen Gerichten zu genießen. Bunte Dekorationen schmücken Häuser. Trotz der überwiegend muslimischen Bevölkerung des Landes bringt die Weihnachtszeit ein gemeinsames Gefühl der Freude mit sich und betont die Einheit und den kulturellen Reichtum.

Weihnachtsschmaus in Deutschland und Kasachstan

Es gibt einen deutlichen Unterschied, wie Menschen in Deutschland und in Kasachstan den Tisch zu Weihnachten und zum Neujahr decken. Circa 36 Prozent der Familien in Deutschland legen laut Umfragen traditionell an Heiligabend Würstchen und Kartoffelsalat auf den Tisch, 26 Prozent bevorzugen Geflügel zum Weihnachtsessen. Deutsche Familien lieben es nicht nur, Fleischgerichte zu essen, sondern auch viel Gemüse und verschiedene Käsesorten. Zum Beispiel, gaben 14 Prozent der deutschen Familien an, Raclette an Heiligabend zu mögen, weil es einfach zuzubereiten ist und einen ausgezeichneten Geschmack hat.

Und natürlich sollte man nicht vergessen, Weihnachtsgebäck zu erwähnen. In Kasachstan stellen viele Menschen gerne Salate wie Olivier und Podshuba, traditionelle Manty und Baursaky sowie in einigen Fällen Pilaw mit dem Nationalgericht von Beshparmak auf den Tisch. Wie man aus diesen Beispielen sehen kann, essen die Menschen in Kasachstan am Heiligabend meist internationale Gerichte, während in Deutschland eher traditionelle Gerichte bevorzugt werden.

Kein Weihnachten ohne Baum

Einen Weihnachtsbaum zu schmücken, ist für Weihnachten auch eine wichtige Tradition. Das Hauptdekorationselement sind Christbaumkugeln, die meist fertig gekauft werden. Diese sind in verschiedenen Farben und Stilen erhältlich. Manche Menschen ziehen es vor, Weihnachtskugeln von Hand zu bemalen, was den Kugeln besonderen Wert verleiht. Neben den Kugeln sind Girlanden in Deutschland ein wichtiges Element der Weihnachtsdekoration. Es gibt sie auf verschiedene Arten, von traditionellen Girlanden mit blinkenden Lichtern bis hin zu modernen LED-Varianten, die einen starken Glanz rund den Baum erzeugen. Girlanden schmücken nicht nur den Weihnachtsbaum, sondern verleihen dem ganzen Haus oder der Wohnung eine festliche Stimmung. Der Weihnachtsbaum und seine Dekoration spielen eine zentrale Rolle in der deutschen Weihnachtstradition. Weihnachtskugeln und Girlanden schaffen eine Atmosphäre der Freude und Wärme.

Kalte Jahreszeit, warme Gefühle

Weihnachten in Deutschland ist eine Zeit der Wärme, Gemütlichkeit und des Austauschs von Geschenken. Die Tradition des Schenkens hat tiefe Wurzeln und spielt eine bedeutende Rolle in der Feier dieser zauberhaften Jahreszeit. Für die Deutschen sind Weihnachtsgeschenke nicht einfach nur materielle Gegenstände: sie symbolisieren Fürsorge, Liebe und gute Wünsche. Es ist nicht nur wichtig, ein Geschenk auszuwählen, sondern auch besondere Aufmerksamkeit auf die Verpackung zu legen. Weihnachtsgeschenke werden oft mit einer Schleife oder schönen Mustern geschmückt, was ihnen ein besonderes Aussehen verleiht und eine Atmosphäre der Magie schafft.

In Kasachstan sind die Weihnachtsgeschenke nicht so populär, trotzdem haben die Menschen die Möglichkeiten, verschiedene Typen von Geschenken zu kaufen. In Deutschland werden zum Beispiel besonders die kulinarischen Freuden der Weihnachtszeit geschätzt. Schokolade, Plätzchen, Früchte in Schokolade oder traditionelle Süßigkeiten wie Marzipanfiguren sind großartige Geschenke. Unabhängig davon, welche Geschenke überreicht wurden, ist das Wichtigste, dass sie Freude bereiten und Menschen einander näherbringen.

Die richtigen Werte im Leben

Auch wenn sich Menschen in vielen Ländern unterschiedlich auf Weihnachten vorbereiten – ein gemeinsames Ziel eint sie alle: die Festtage im Kreise ihrer Liebsten zu verbringen. In der heutigen Welt, die oft von geschäftigem Treiben geprägt ist, erinnert das Weihnachtsfest uns daran, dass die Zeit für Familie, Freunde und zwischenmenschliche Beziehungen sehr wichtig ist. Auf diese Weise soll man solche Feste bewahren, um die richtigen Werte im Leben zu behalten.

Wir möchten den Leserinnen und Lesern der Deutschen Allgemeinen Zeitung Gesundheit, Glück, alles Gute und Liebe zum Weihnachtsfest wünschen.

Autoren: Jamilya Tokhtarova (Vorspann), Aruzhan Kumarova, Dinmukhamed Arbudu, Aigerim Dumankyzy, Alikhan Damitov, Zhanibek Akhmetov, Kenessary Uali (Haupttext)

