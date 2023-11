Vielen Angehörigen der deutschsprachigen Gemeinschaft in Almaty dient sie als Lieblingsort zum Verweilen. Doch auch wer erstmals in deutsche Kultur und Lebensweise eintauchen will, ist hier willkommen. Und so mancher DKU-Gastdozent bleibt nach getaner Arbeit länger hier hängen: Seit fünf Jahren bewirtet „Frau Irma“ im Herzen von Almaty eine bunte Klientel an Gästen.

Am 9. November feierte das deutsche Restaurant mit dem Konzept einer traditionellen Kneipe nun sein halbes Jubiläum. In dieser Zeit ist sich die Besitzerin ihrer Geschäftsidee stets treu geblieben: gute, europäische Küche vereint mit Bier nach deutscher Rezeptur und einer gemütlichen Atmosphäre, die die Gäste stets zum langen Verweilen bis in die späten Abendstunden verleitet.

Auch am Jubiläumsdonnerstag erwarteten den Kreis an geladenen Gästen nicht nur Köstlichkeiten aus der Restaurantküche, sondern obendrein ein Unterhaltungsprogramm ganz im Sinne einer echten Kneipenatmosphäre. Organisiert und moderiert wurde dieses von der Koordinatorin für ethnokulturelle Projekte der „Wiedergeburt“-Gesellschaft in Almaty Oksana Focht. Die Gäste tanzten zusammen mit Sängerinnen und Sängern in nationalen Kostümen und genossen die ausgelassene Stimmung in der Kneipe.

Kneipenfeeling auch in den eigenen vier Wänden

„Frau Irma“ hat trotz der schwierigen Corona-Pandemie ihre Position weiter gefestigt und ist zu einem einzigartigen Erholungsort für Einwohner und Gäste der Stadt Almaty geworden. Gerade die langen Sommernächte genießen die Liebhaber von „Frau Irma“ auf deren angrenzender grüner Sommerterrasse.

Die Kneipe liebt und schätzt ihre Gäste, deshalb bekamen am Donnerstagabend die treuesten Stammkunden des Lokals kleine Geschenke überreicht. Auch gab es zum Abschluss für das Publikum kleine Überraschungen: Es konnte ein schönes Feuerwerk bestaunt und anschließend ein Stück des Jubiläumskuchens probiert werden. Ohne ein echt persönliches Andenken ließ „Frau Irma“ ihre Gäste aber natürlich nicht von dannen ziehen: Jeder Geladene ging nach der Feier mit einem Irma-Bierkrug nach Hause, um auch in den eigenen vier Wänden das Kneipenfeeling spüren zu können.

Das Restaurant „Frau Irma“ erwartet Sie und euch täglich ab 12:00 Uhr in der Kurmangazy-Straße 33 (Kreuzung Nasarbajew-Straße).

Annabel Rosin

