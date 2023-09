Sehr geehrter Herr Vorsitzender Bolgert,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke Ihnen sehr für die Einladung zum Republikanischen Festival der deutschen Kultur in Astana. Leider wurde der Termin für den FUEN-Kongress bereits lange im Voraus festgelegt. Die Deutsche Minderheit Kasachstans ist seit Jahrzehnten ein aktives Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in der FUEN.

Liebe Landsleute und verehrte Gäste, als Sprecher der AGDM und im Namen des gesamten Präsidiums wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Festival!

Nach offiziellen Angaben lebten Anfang 2021 in Kasachstan 226.000 Menschen mit deutscher Nationalität, was rund einem Prozent der Gesamtbevölkerung Kasachstans entspricht. Die deutsche Ethnie in Kasachstan nimmt unter den anderen Nationalitäten den siebten Platz ein. Innerhalb der Familie der deutschen Minderheiten, die in der AGDM vereint sind, gehören sie jedoch zu den größten Gemeinschaften. Die Interessen der Deutschen Kasachstans werden heute durch die gesellschaftliche Stiftung „Vereinigung der Deutschen Kasachstans – Wiedergeburt“ vertreten. In den 1990er Jahren wanderten sehr viele Angehörige der deutschen Minderheit aus Ihrem Land in die Bundesrepublik aus, wodurch eine lebendige Brücke zwischen der deutschen Minderheit in Kasachstan und Deutschland entstand, die eine solide Grundlage für die diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern bildet.

Die kulturelle Tätigkeit, die Pflege der eigenen Identität und die gesellschaftlichen Aktivitäten der Menschen deutscher Abstammung sind heute ein harmonischer Bestandteil der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Kasachstan. Auf diese Weise gehören Sie zum wichtigsten Reichtum der Republik. Das Festival „Wir sind zusammen“ ist nicht das einzige, aber ein sehr bedeutendes Beispiel dafür.

Den Kern der Identität hat schon Wilhelm von Humboldt definiert: „Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die Sehnsucht danach, und die Entfernung vom Heimischen geht immer durch die Sprache am schnellsten.“

Ich möchte Ihnen allen für das Engagement der letzten 30 Jahre danken. Natürlich sind die deutschen Minderheitengruppen immer Bürger der Länder, in denen sie leben. Aber kulturell und sprachlich sind sie mit Deutschland verbunden und Teil der deutschen Kulturnation. Unsere Identität besteht aus zwei, manchmal drei Schichten, die mit der Heimat in unseren Ländern verbunden sind und sich in deutschsprachigen Ländern, wo unsere kulturellen und sprachlichen Wurzeln reichen, ausdehnen. Gerade heute wissen wir, wie wertvoll dieser Schatz für das friedliche Zusammenleben der Länder und Völker ist.

Auch für die Zukunft wünsche ich Ihnen eine weitere Entwicklung, erfolgreiche Pflege und Überlieferung der sprachlichen und kulturellen Tradition sowie weiterhin eine wichtige Rolle in der gegenwärtigen Gesellschaft Kasachstans.

Bernard Gaida, Vizepräsident der FUEN, Sprecher der AGDM in der FUEN.