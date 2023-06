Heute feiert Kasachstan den internationalen Kindertag. Dieser soll in erster Linie die Erwachsenen daran erinnern, dass die Rechte der Kinder auf Leben, Meinungs- und Religionsfreiheit, Bildung, Erholung und Freizeit, Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, Schutz vor Ausbeutung durch Kinderarbeit als Voraussetzungen für die Gestaltung einer humanen und gerechten Gesellschaft geachtet werden müssen.

Auf Initiative der Demokratischen Frauenföderation wurde dieser Tag im November 1949 auf einer Sondersitzung ins Leben gerufen. In Kasachstan wird traditionell an diesem Tag gezielte Sozialhilfe für Kinder in schwierigen Lebenssituationen – beispielsweise für Waisen mit Behinderungen und Kinder aus einkommensschwachen Familien – angeboten und es werden Wohltätigkeitsveranstaltungen abgehalten.