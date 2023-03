Erstmals seit Corona fand in Berlin die größte Tourismusmesse der Welt wieder in Präsenzform statt. Auch Kasachstan war mit einem Stand vertreten und konnte das touristische Angebot des Landes in all seinen Facetten präsentieren – von Abenteuer- über Geschäftsreisen bis hin zu gastronomischen Gaumenfreuden.

Der Anfang des März steht in der deutschen Hauptstadt üblicherweise im Zeichen des Tourismus. Seit 1966 ist Berlin Austragungsort der führenden Messe für die weltweite Reiseindustrie. Für drei Jahre – von 2020 bis 2022 – wurde diese Tradition aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen. Aber diese erzwungene Pause ist jetzt vorbei. Die ITB Berlin war in diesem Jahr zurück in den Messehallen am Funkturm und fand unter dem Motto „Offen für Veränderung“ vom 7. bis 9. März statt. „Endlich wieder LIVE!“, jubelten Organisatoren, Aussteller und Besucher. Die Messe behauptete ihre Position als führende Plattform.

Die internationale Reiseindustrie freut sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds über eine enorme Nachfrage und Reiselust, die sich auch auf der ITB Berlin zeigte. An den drei Tagen kamen insgesamt 90.127 Fachbesucher aus über 180 Ländern. Ebenso vielfältig und international waren die rund 5.500 Aussteller aus 161 Ländern. Darüber hinaus stieß die Messe auf ein beachtliches Medieninteresse mit rund 3.000 Medienschaffenden und über 330 Reisebloggern aus dem In- und Ausland.

Unter dem Motto „Unendliche Gastfreundschaft“ stellte das offizielle Gastland Georgien seine touristischen Angebote unter anderem bei der imposanten Eröffnungsgala am Vorabend der Messe vor, bei der hochkarätige Prominenz aus Politik und Tourismusbranche vertreten war. In den Tagen darauf konnte das Fachpublikum in der neuen Multifunktionshalle Hub27, in Halle 4.1 und im Eingang Süd sowie bei vielen Aktivitäten und Veranstaltungen rund um das Messegelände einen Eindruck der touristischen Vielfalt des Landes am Kaukasus gewinnen. „Vielseitiges Urlaubsland, bunt, faszinierend, lecker und extrem freundlich“, heißt es in der Fachmedien-Berichterstattung.

Kasachstan auf der ITB Berlin 2023

Kasachstan kehrte mit einem großen Stand zurück, der von der nationalen Gesellschaft Kazakh Tourism gemietet wurde. Dort waren 30 Reisebüros und Hotels vertreten – darunter sowohl Veteranen des Tourismusgeschäfts als auch Neulinge, die meisten aus Astana und Almaty. Von den anderen Regionen Kasachstans war in diesem Jahr nur das Gebiet Mangghystau vertreten. Es lud zum Urlaub in Aktau an der kaspischen Küste ein.

Die kasachische Gastfreundschaft wurde in der Ausstellung durch das Restaurant Auyl in der Nähe von Almaty verkörpert. Bei der Gestaltung des Standes wurden Elemente seines Interieurs verwendet; Barkeeper mixten den Besuchern Cocktails nach ihren Originalrezepten mit Bergkräutern des Transili Alatau. Geschäftspartner wurden mit kasachischem Tee mit Baursakis und der berühmten kasachischen Schokolade der Konditoreifabrik Rakhat verwöhnt.

Der Abenteuertourismus wurde durch das größte und älteste kasachische Reiseunternehmen Kan Tengri Expeditions vertreten, das über eine eigene leistungsstarke Infrastruktur und hochprofessionelles Personal verfügt. Kan Tengri bietet Bergsteigerexpeditionen im zentralen Tien Shan, Hubschrauberflüge zum Khan-Tengri-Gipfel, Angeln, Mountainbike-Touren durch Schluchten und über Berge sowie Jeep-Touren in Wüsten an. Liebhabern extremer Abenteuer werden Wildwasser-Bootsfahrten auf den Bergflüssen der Siebenflüsse-Region Zhetysu von der Firma Raft Service angeboten.

Bekanntschaft mit dem Leben, den Sitten und den traditionellen Unterhaltungen der Kasachen bietet Sky Way. Der Neuling Dostar Trips ist auf individuelle Touren in Almaty und Umgebung spezialisiert. Die Geschäftsidee entstand durch die Erstellung einer Online-Karte von Almaty mit der gesamten touristischen Infrastruktur, die die Firmengründerin zunächst für ihre Freunde (kas. dostar) erstellt hatte.

Zuverlässige Partner für Geschäfts- und Veranstaltungsreisen nach Kasachstan sind seit vielen Jahren die Firmen Akzhol Travel und Complete Service mit Büros in Almaty und Astana. Viele ausländische Fans des Sängers Dimash Kudaibergen haben ihre Dienste beim Besuch seiner Konzerte in Almaty im September letzten Jahres schätzen gelernt.

Reiselust trotz Inflation und längeren Flugzeiten

Natürlich hat auch die kasachische Tourismusbranche infolge der Einschränkungen während der Corona-Pandemie schwere Verluste erlitten. Hinzu kamen die durch den russischen Krieg in der Ukraine verursachten längeren Flugzeiten nach Europa; von Almaty nach Frankfurt von 6 auf 8 Stunden. Infolge dessen sind auch die Flugpreise gestiegen.

Der Anstieg der Kosten für touristische Dienstleistungen wird auch von der fast universellen Inflation verursacht. Doch die Kasachstaner reisen immer noch gern in die Welt, der Auslandstourismus wird die Haupteinnahmequelle vieler kasachischer Reisebüros bleiben. Daher wurde die ITB Berlin von vielen genutzt, um alte Kontakte wiederherzustellen und neue zu knüpfen.

Wie in den meisten Krisen eröffneten sich auch hier neue Chancen: Die Zeiten der Pandemie mit der Schließung der Grenzen nebst Einschränkung des Auslandstourismus haben der Entwicklung des Inlandstourismus, der Verbesserung der Infrastruktur, des Komforts und des Services in der Tourismusbranche Kasachstans neue Impulse gegeben. Und das macht das Land für ausländische Besucher attraktiver.

Kongress ITB 2023: Transformation meistern

Umfangreiche fachliche Orientierung bot der hochkarätig besetzte Kongress ITB Berlin, bei dem 400 weltweit führende Fachleute bei insgesamt 200 Sitzungen mit 24.000 Teilnehmern zu 18 verschiedenen Themen über die dringendsten Probleme und aktuellen Trends diskutierten, darunter über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Fachkräftemangel. Unter dem Leitmotiv „Die Transformation meistern“ wurden Ansätze vorgestellt, wie sich die dringlichen globalen Herausforderungen der Branche in Chancen umwandeln lassen.

Diese einzigartige Gelegenheit, sich über neue Entwicklungen im Welttourismus zu informieren, wurde auch von Mitarbeitern der nationalen Gesellschaft Kazakh Tourism genutzt. Letztere wurde 2017 als Tochtergesellschaft des Ministeriums für Kultur und Sport mit dem Ziel gegründet, Kasachstan als Reiseziel zu fördern, und ist der Markenmanager des Landes für Tourismus. Die Mitarbeiter verhandelten mit potenziellen Investoren, besuchten Seminare und bemühten sich um Partnerschaften mit Allianzen und internationalen Tourismusverbänden, z. B. MICE – ein Akronym aus dem Englischen, das für Tagungen, betriebliche Anreiz- und Belohnungsreisen, Kongresse und Ausstellungen steht. Für Kasachstan, das selbst immer häufiger ein Ort großer internationaler Treffen und Foren ist, wie z. B. die Zusammenkunft der Führer der Weltreligionen in Astana im Oktober 2022, wird dieses Segment der Hotellerie immer wichtiger und kann sogar – je nach Hotel – über 50 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

Die Branche war sich auf der ITB Berlin einig, dass 2023 ein Rekordjahr werden kann – die Reiselust ist in weiten Teilen der Welt wieder zurück. „Die Tourismuswirtschaft widerspiegelte uns in den vergangenen Tagen eine enorme Zuversicht trotz schwierigen Umfelds und geopolitischer Krisen“, resümierte Geschäftsführer Dirk Hoffmann.