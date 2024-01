Der Arbeitsheld von Kasachstan, Kandidat der Wirtschaftswissenschaften und Direktor der Agrofirma Rodina GmbH in der Region Aqmola, spricht über sich und seine Heimat.

Herr Sauer, litten die Landwirte im Norden Kasachstans gleichermaßen unter dem schlechten Wetter? Hatte Rodina zum Beispiel Vorteile?

Vorteile sind relativ. Zu Beginn der Saison waren wir noch schlechter dran als unsere Nachbarn – Kostanai und Nordkasachstan. Aber wir haben früher mit der Ernte begonnen; die Hälfte der Fläche von „Rodina“ wird trocken geerntet, was bedeutet, dass die gleiche Hälfte Getreide von guter Qualität im Hinblick auf die Keimung und andere Parameter aufweist. Der Rest wurde nach einem Monat Niederschlag geerntet, gekeimtes Korn – von 12 bis 40%. Es gab zwar Dürrejahre, aber nicht so, dass in einer Saison sowohl die schwerste Dürre als auch Dauerregen zusammenkamen, die nicht den geringsten Spielraum für die Ernte ließen.

Die Bewohner von Kostanai hat es, wie ich weiß, noch schlimmer erwischt: Drei Trockenperioden folgten aufeinander, in diesem Jahr schien alles gut zu laufen, die Stimmung der Kollegen war gut, aber die Regenfälle erlauben es einigen Leuten immer noch nicht zu ernten. Nicht wegen der schlechten Arbeit – es ist unrealistisch, bei so schlechtem Wetter etwas zu tun. Hinzu kommt, dass es auf dem Markt keine Nachfrage nach Getreide gibt, außer für Saatgut, das knapp ist.

„Rodina“ produziert Elitesamen. Werden Sie es auf den Markt werfen oder für die Zukunft aufbewahren?

In diesem Jahr können wir etwa 15 Tausend Tonnen Saatgut der ersten Vermehrung und der ersten Klasse verkaufen. Es wird kein Elitesaatgut geben. Wir werden das gekeimte Getreide für den Inlandsverbrauch verwenden. Anstatt es zu den auf dem Markt gebotenen Preisen zu verkaufen, ist es besser, es zu lagern. Wir haben einen Platz, um Getreide zu lagern – wir werden nicht alles in einem Jahr verfüttern, sondern es in 2 bis 2,5 Jahren in unserem Betrieb verkaufen. Wir arbeiten nicht mit dem Lebensmittelkonzern zusammen.

Dort gibt es bereits eine große Warteschlange, und das Volumen der Käufe ist gering; wir werden niemandem zusätzliche Probleme bereiten. Wie jeder Staatsapparat agiert auch der Lebensmittelkonzern unbeholfen: Er überlegt lange, ob er kaufen soll oder nicht, und anschließend, zu welchem Preis. Aber selbst im günstigsten Fall wird er nicht in der Lage sein, alle unsere Probleme zu lösen, das müssen wir verstehen.

Zeigen andere potenzielle Käufer Interesse?

Heute könnten unsere Geflügelzüchter eine beträchtliche Menge kaufen. Die Situation ist für sie günstig. Die Kosten für Eier und Fleisch richten sich in erster Linie nach dem Getreidepreis. Futter ist billig, aber wir sehen keine Aktivitäten von Geflügelfarmen auf dem Markt. Wir können keinen Rückgang der Preise für Eier und Geflügelfleisch feststellen, obwohl sie eigentlich hätten sinken müssen. Wir können die Einkaufspreise für Getreide vom letzten und vorletzten Jahr nicht vergleichen, aber Eier und Geflügelfleisch sind nicht billiger geworden. Das heißt, nicht nur der Konzern gähnt, sondern viele andere gähnen auch. Bei Pflanzenöl ist es das Gleiche. Die Saatgutpreise sind stark gefallen, während die Ölpreise nicht fallen, sondern steigen. Kataklysmen haben dem Saatgut nichts anhaben können. Wiederum mit Ausnahme des Preises. Der Preis für Saatgut, Raps und Flachs ist gesunken, aber nicht der für Öl. Bei den Mühlen ist es ungefähr dasselbe. Wenn der Getreidepreis fällt, sollten sich die Mühlen wohler fühlen. Aber auch hier fällt der Weizenpreis spürbar, aber Mehl wird nicht billiger. Unsere Regulierungsbehörden ruhen sich aus.

Das Unglück wird nun auf den Klimawandel zurückgeführt. Was sollen wir tun, wenn die nächste Saison ungünstig ausfällt?

Das Klima ändert sich, aber ich bin nicht für radikale Veränderungen. Können wir zum Beispiel auf Wintersorten umsteigen? In diesem Jahr könnten wir sie wegen der gleichen Regenfälle nicht säen, selbst wenn wir das beste Wintersaatgut hätten. Es ist also kein Allheilmittel. Wir brauchen irgendwelche Sorten für unsere Zone. Die Wissenschaft hinkt hinterher, aber ich stimme nicht mit der radikalen Meinung überein, dass wir überhaupt keine Saatgutwissenschaft haben. Es gibt sie. Und es gibt gute Sorten, aber sie hinken den Anforderungen der Erzeuger hinterher. Wir können nicht sagen „entweder … oder“: Frühling oder Winter. Wir brauchen Saatgut mit unterschiedlichen Vegetationsperioden. Wir brauchen früh reifende, mittelreifende, mittelspät reifende Sorten. Wir müssen bereits über späte Sorten nachdenken.

In welchem Verhältnis? Die Wissenschaft sollte es uns sagen, und zwar schnell. Aber es sollte nichts Drastisches getan werden, sonst werden wir wieder woanders hingetrieben. Vor ein paar Jahren gab es laute Meldungen: Wir haben Winterkulturen gesät und 90 Doppelzentner bekommen. Im nächsten Jahr – Schweigen, und im darauffolgenden Jahr – gar nichts. Woran liegt das? Das Saatgut wurde gebracht, aber nicht zoniert. Sie haben ausnahmsweise gebrannt, das war aber nicht die Regel. Die Tendenz zur Aussaat von Winterkulturen lässt nach, aber ich schließe diese Technik nicht aus. Nur ist es nicht notwendig, Saatgut aus Europa mitzubringen und es unter unseren harten Bedingungen auszusäen. Wir haben ganz andere Böden, Niederschläge und Temperaturen. Was sind Winterkulturen? Sie ermöglichen es uns, die Feuchtigkeit optimal zu nutzen, und es wäre großartig, Sorten zu bekommen, die für unsere Bedingungen geeignet sind. Aber ausländische Sorten hierher zu bringen und zu versuchen, Wunder zu bewirken, wird nicht funktionieren. Das Klima diktiert jedem das Seine.

Hatten Sie Zeit, in Rodina Heu zu machen?

Dieses Jahr haben wir, wie viele andere auch, Probleme mit dem Heu. Erst war es kalt, dann sehr heiß. Der Ertrag ist schlecht. Aber in der Struktur unserer Futterbilanz nimmt Heu einen unbedeutenden Platz ein. Unser Hauptfutter ist saftig: Maissilage, Luzerneheulage, Monofutter. Als die Dürre „ihre Zähne zeigte“, mussten wir fünf gute Felder mähen und auf Monofutter umstellen. Die Landwirte waren nicht damit einverstanden, den Weizen zu mähen, aber als das Korn zu sprießen begann, sagten sie, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei. So konnten wir mit dem, was wir bewässert und gemäht haben, auch das Vieh mit Futter versorgen. Wir haben bis zu 2.000 Hektar Land unter Bewässerung: 1.500 Hektar Mais für die Silage und 450 Hektar Luzerne für die Heulage. In diesem Jahr hätten wir ohne Bewässerung unsere Probleme mit keiner Fläche abgedeckt.

Rodina ist der größte Milcherzeuger des Landes. Aber in diesem Bereich herrscht ein starker Wettbewerb, halten Sie das aus?

Ja, wir arbeiten in einem hart umkämpften Umfeld mit Russland und Belarus. In Russland ist der Ertrag etwa dreimal so hoch wie in Kasachstan. Die Kosten für Futtermittel sind dort anders. Auch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für den agroindustriellen Komplex sind dort viel höher. Das sind ihre Wettbewerbsvorteile. Die Grenzregionen liefern uns natürliche Milch, die abgelegenen Regionen Trockenmilch.

Ich kann nicht sagen, dass wir darüber glücklich sind, aber bis jetzt können wir mit russischen Produkten konkurrieren. Unsere Milchproduktion ist auf einem hohen Niveau. Und die Milchleistung ist höher als in Russland, mehr als 11 Tausend Kilogram pro Kuh. Belarusen, Russen und Deutsche sind bei diesem Indikator weit von uns entfernt. Das sind die höchsten Milcherträge in Rodina, nicht im ganzen Land. Wir haben unsere eigene Verarbeitung, wir wenden uns nicht an Zwischenhändler. Wir verzichten auf Dritte zwischen Fertigprodukten und Handel.

Eine multifunktionale Produktion wie die Ihre ist eher einzigartig als universell. In einem Wort, was ist ihr Wesen?

Wir reden viel über Diversifizierung, das ist das richtige Wort. Derjenige, der die Struktur diversifiziert hat, „quiekt“ heute nicht, ich nenne die Bewohner von Kostanai: Danilenko „quiekt“ nicht, obwohl „Diewka“ (Ort im Gebiet Kostanai) es auch hat, aber dort gibt es eine Ressource: Viehzucht, die berühmte Auliekol-Rinderrasse, er hat Mühlen. Knjasew verfügt über riesige Flächen, ist aber auch in der Viehwirtschaft tätig, obwohl die geografische Lage des Unternehmens nicht einfach ist.

Wetschtein hat eine große Viehzucht, er gehört zu den fünf größten Milchproduzenten des Landes. Ich kenne ihn seit 36 Jahren, ich lernte ihn kennen, als ich in Alma-Ata studierte – er „quiekt“ nie. Iwan Matwejewitsch ist, um es freundlich auszudrücken, ein bisschen ein „Käfer“.

In der Feldwirtschaft gibt es Probleme, aber es gibt noch einen anderen mächtigen Zweig, die Viehzucht. „Rodina“ erhält jeden Tag 25-27 Millionen Tenge für seine Milchprodukte. Und wer auf Weizen wie auf einem Sack Gold sitzen will, ist schon oft gescheitert, und dieses Jahr – katastrophal. Vier Monate Arbeit sind einfacher als alle 12 Monate, aber das ist eine trügerische Einfachheit.

Zu unserer Zeit waren wir schnell dabei, alles Sowjetische zu verherrlichen. Und die Staatsbetriebe hatten verschiedene Zweige, sogar überflüssige. Und dann wechselten alle zu einem. Erinnern wir uns an 1991. Die zentralen Kesselhäuser waren die ersten, die abgerissen wurden. Zuerst wurden sie eingemottet, dann demontiert und zum Schrottplatz gebracht. Niemand hat darum gebeten, aber man hätte es tun sollen. Es folgten technologisch fortschrittlichere Industrien: Die Molkerei war die erste, die verschwinden musste. In unserem Bezirk gab es 20 staatliche Bauernhöfe, und 18 von ihnen betrieben Milchproduktion. Jetzt gibt es nur noch zwei solcher Betriebe. In „Krasnojarsk“ lebten einst nur Deutsche, der Staatsbetrieb gab mehr Milch als „Rodina“. Heute sind es acht Mal weniger. Die anderen haben ihr Leben vereinfacht. Und warum? Weil sie so die Freiheit des Unternehmertums verstehen. Die Arbeitsplätze sind minimal. Die Journalisten kommen in Busladungen zu uns. Sie fragen: Wo sind die Menschen? Ich antworte: bei der Arbeit.

Ist die schwierige Ernte ein schwieriges Leben im Dorf?

Wir beschäftigen das ganze Jahr über 760 Personen, im Sommer beschäftigen wir Bauarbeiter, Schüler und Studenten, dann sind es 950. Es gibt keine Arbeitslosigkeit in unserem Dorf. In der Presse, im Internet, habe ich viele panische Aussagen über das Wetter, über Brot getroffen. Über die Menschen schweigen sie. Aber das ist die Hauptsache: Wie werden die Menschen bis zur nächsten Ernte überleben? „Rodina“ hat die Höhe der Naturalienzahlung nicht angepasst, die Löhne für die Ernte sind höher als im letzten Jahr.

Am Landarbeitertag wurde das 14. Gehalt traditionell in Form von Prämien ausgezahlt. Ich glaube, dass wir am Ende des Jahres eine Dividende haben werden, das 13. Gehalt. Wir werden auch keine Arbeitsplätze abbauen. Heutzutage gibt es so viele Menschen, die einen Job annehmen möchten, dass ich nicht verärgert bin, wenn jemand kündigen möchte. Ich kann nicht jeden akzeptieren. Wir unterrichten viele Menschen, investieren Geld, aber wie können wir alle unterbringen? Es gibt überhaupt keine Probleme mit dem Personal. Das durchschnittliche Gehalt beträgt jetzt 314.000 für alle 12 Monate. Im vergangenen Jahr erhielt eine Familie mit zwei Arbeitern 554.000 Tenge netto: das Grundgehalt plus das 13. und 14. Gehalt. Ausgenommen hiervon sind Dividenden, Sachleistungen, kostenloser Kindergarten, Schule und alle Bereiche. Das heißt, das gesamte Sozialpaket.

Gibt es genügend Mittel sowohl für die Menschen als auch Budgets auf den verschiedenen Ebenen?

Im Allgemeinen ist die Politik in unserem Land in Bezug auf die Landwirtschaft, wenn wir sie mit anderen Branchen vergleichen, sehr loyal. Aber sie stimuliert nicht das Wachstum der Löhne. Die Einkommens- und Sozialsteuern, die Krankenversicherung, die Beiträge zur Rentenkasse – all das übt einen erheblichen Druck aus. Die Steuern sind recht hoch. Sie könnten für die Löhne gesenkt werden.

Ich betone: Alle Steuervergünstigungen beziehen sich auf die pflanzliche Erzeugung. Mit der Viehzucht hat das wenig zu tun. Wir haben eine große Viehwirtschaft, also zahlen wir viel, Rodina ist der größte Steuerzahler. Aber diese Zahlungen sind sozusagen unpersönlich. Jemand nimmt billiges Geld aus der Rentenkasse, aber sie werden nicht an den agroindustriellen Komplex gegeben. Marat Achmetzhanow, der neue Akim der Region Aqmola, sagte auf dem Tag der Landarbeiter, dass die einen zahlen und die anderen ausgeben, so geht das nicht. Mir hat sein Ansatz gefallen. Rodina hat eine hohe Steuerlast, und bis auf wenige Ausnahmen tragen wir die gesamte soziale Infrastruktur selbst. Der Bezirkshaushalt ist mit den Siedlungen rund um Astana überlastet. Sie tragen nicht viel zum Haushalt bei, aber da sie nahe an der Hauptstadt liegen, haben sie höhere Ansprüche an die Lebensqualität: Wir müssen asphaltieren, beleuchten, neue Schulen bauen usw. Das kommt bei uns nicht an.

Der Akim des Gebiets Kostanai, Kumar Aksakalow, erwähnte Rodina kürzlich bei einem Briefing in Astana als eines der fortschrittlichsten Dörfer Kasachstans. Wie unterscheidet sich eine Agrostadt von einem gewöhnlichen Dorf?

Zunächst einmal werden auf dem zentralen Gehöft 100 Prozent der Wohnungen über das Kesselhaus beheizt. In der Sowjetunion heizte jeder seinen eigenen Herd, aber jetzt hat die GmbH die Menschen vor Problemen mit Brennstoff und Asche bewahrt. Seit einigen Jahren haben wir keine einzige Herde mehr und daher auch keine Gülle auf den Höfen. Die Leute halten kein Vieh: Sie können alles im Laden des Departements kaufen. Wir benutzen eine Rabattkarte. Wenn in der Hauptstadt eine Packung unserer Milch 460 Tenge und mehr kostet, kostet sie in Rodina 200 Tenge. Ein Laib Brot kostet 50. Fleisch kaufen wir mit einem Rabatt.

Warum brauchen die Menschen Scheunen? Ich bin in einer Mechanikerfamilie aufgewachsen. Morgens macht mein Vater die erste Schicht in der Scheune. Dann geht er in die Produktion, zweite Schicht. Wenn er müde zurückkommt, geht er wieder in den Stall, dritte Schicht. Natürlich habe ich meinen Eltern geholfen. Aber jetzt haben unsere Leute ihre Gemüsegärten aufgegeben. Früher gab es Skandale um eine Parzelle in der Nähe des Flusses, jetzt haben wir Kartoffeln für 60 Tenge verschenkt, wer wollte, so viel er wollte. Wir haben auch einen Garten. Alles unseres, genieße dein Leben.

Über die Arbeitserziehung von Kindern wird heutzutage überall gestritten.

Ich wurde in dem reichsten Dorf Malinowka geboren, Sie haben vielleicht gehört, dass Iwan Iwanowitsch Scharf, der Held der sozialistischen Arbeit, unser Direktor war. Das Dorf bestand aus zwei Teilen: einem mehrstöckigen und einem einstöckigen. Meine Klassenkameraden wohnten im mehrstöckigen Malinowka. Sie kamen von der Schule, ließen ihre Taschen fallen und gingen zum Hockeyspielen. Und auf mich wartete ein Schuppen voller Vieh.

Frei von Arbeit und Scheune – wo sind Sie jetzt? Das Ergebnis ist zu wessen Gunsten?

Ich werde Ihnen noch etwas sagen. Ich habe das Institut abgeschlossen, habe eine Stelle als Vorarbeiter bekommen und geheiratet. Zur Hochzeit schenkten uns die einen Eltern eine Färse, die anderen Eltern schenkten uns eine Färse, und so ging es weiter. Ich bin Chefingenieur, meine Frau ist zu Hause mit einer kleinen Tochter, sie pflügt im Gemüsegarten, melkt zwei Kühe und bekommt mehr für die Milch als ich. Sieben Jahre nach der Gründung des Instituts wurde ich Direktor der staatlichen Farm. Wir haben 20 Tausend Rubel für zwei Bücher gespart, die dann auf null abgewertet wurden. Und wir konnten den Hof nicht verlassen, um in den Urlaub zu fahren, wir waren an die Scheune gebunden, wir wollten unsere Eltern nicht belasten. Damals war das noch verständlich: Die Geschäfte hatten leere Regale. Aber jetzt kann man in Rodina alles zu einem erschwinglichen Preis kaufen, und das ist auch das Wesen der Agrostadt. Im Sommer geben wir Schulkindern und Studenten die Möglichkeit zu arbeiten, wir bezahlen ihre Arbeit. Ist das nicht Bildung? Wir haben eine Jugendsportschule – die jungen Leute lieben sie. Man kann durch Arbeit nicht nur in einem Stall erziehen. Sie treiben Sport, erholen sich, reisen. Sie leben.

Ihr Name steht nicht auf der Forbes-Liste.

Es gibt zwei Listen: die reichsten und die einflussreichsten, und ich stehe auf der Liste der einflussreichen, auf Platz 39. Ich bin nicht einmal in der Nähe der reichsten Liste. Wie kann ich dort sein, wenn ich das, was ich verdiene, sofort in Rodina investiere? Mein Reichtum ist die Lebensqualität unseres Volkes. Darauf bin ich stolz.

Sind Sie ein strenger Geschäftsführer?

Ich glaube schon. Meine Tochter arbeitet in unserer GmbH als kaufmännische Leiterin und sagt: „Papa, du bist zu nett“. Ich weiß eines ganz sicher: Ich bin nicht gierig.

Interview: Ljudmila Fefelowa.

Übersetzung: Annabel Rosin.

