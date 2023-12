Jewgeni Aman ist ein politischer Staatsmann der Republik Kasachstan, geboren im Dorf Chisty Chandak, Bezirk Fedorowski, Gebiet Kustanai. Derzeit lebt er in Deutschland.

Der Weihnachtskanon in unserer Kindheit hat sich durch Daten, Riten, Namen von Heiligen verschoben. Der Advent, wie der Advent, jede seiner Etappen wurde uns erst in Deutschland offenbart. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hatte man ein solches Wort noch nie gehört. Aber meine Großmutter, Paulina Iosifowna Zerr, muss es auch gekannt haben. Eines störte sie: dass wir Deutschen uns nicht gegen die Behörden auflehnen sollten. Sie sagte immer: „Euer Großvater konnte seinen Mund nicht halten, also hat er gelitten.“

Als unser Großvater, ihr Mann, 1938 „wegen Spionage“ erschossen wurde, erwarteten sie gerade ihr viertes Kind. Allein gelassen, zog meine Großmutter die Kinder ohne die Hilfe anderer auf. Mein Vater, Iosif Iosifowitsch Aman, war Kommunist und leitete die örtliche Parteiorganisation, so dass die religiösen Feiertage gelegentlich auf dem Grundstück meiner Großmutter stattfanden – sie lebte bei der Familie ihres Sohnes. Das Weihnachtsfest vereinte alle Rituale an einem Tag. Nicht der Nikolaus kam am Tag zuvor, sondern das Christkind.

Ich denke, das ist eine Besonderheit Süddeutschlands, von wo aus unsere Vorfahren ins Russische Reich zogen, und dieses südlichen Gebiets der UdSSR, aus dem meine Großmutter und ihre Kinder nach Kasachstan deportiert wurden. Zusammen mit dem Christkind kam Knecht, eine Vogelscheuche in einem zerzausten Pelzmantel und einem rußverschmierten Gesicht.

Hatten wir Angst vor ihm? Nein, wir hatten keine Angst vor ihm. Obwohl wir sicherlich ein Recht auf die Rute hatten, waren wir nicht immer gehorsame Kinder, zumindest nicht die Jungen. Großmutter war stolz auf ihre zehn Enkelkinder, aber das Wort, gut zu lernen und sich an diesem Tag gut zu benehmen, wurde von uns verlangt. Wir versprachen es ihr und dem Knecht, während wir am Tisch schnupperten, wo es eine Leckerei gab. Das Krebli, die Bretzli rochen ganz anders als an anderen Tagen, auch an Festtagen. Es war ein Geschmack, den ich nie vergessen werde, genau wie Oma Paulina.

Im Laufe der Zeit wurden wir, ihre Enkelkinder, erwachsen, gründeten unsere eigenen Familien, aber der Brauch, katholische Weihnachten zu feiern, blieb unangetastet. Seine Frau, Lydia Pawlowna, ist orthodoxen Glaubens, aber, das muss man ihr lassen, sie sieht den 25. Dezember als Feiertag. Auch sie bereitet sich im Voraus vor, lädt Gäste ein und bewirtet sie. Jeder bekommt ein Geschenk. Ich bin froh, dass unsere Enkelkinder Krebli und Bretzli mögen und dass die Weihnachtsgeschenke für sie eine besondere Bedeutung haben. Vielen Dank für alles an Oma Paulina.

Autorin: Ljudmila Fefelowa

Übersetzung: Annabel Rosin

