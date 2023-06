Jedes Kind hat schon einmal seine Eltern darum gebeten, ein Haustier haben zu dürfen. Die Kinder wollen einen Freund, mit dem sie spielen, laufen, sprechen und um den sie sich kümmern können.

Ein Haustier zu haben, ist nicht immer leicht, da man viele Dinge für ein gesundes und glückliches Leben des Tieres tun muss, aber das hat viele positive Seiten für psychische und physische Gesundheit des Kindes. Wenn die Kinder lernen, sich um ein Tier zu kümmern – d.h. es zu pflegen, zu füttern, mit ihm spazieren zu gehen, zu spielen, es zu erziehen -, lernt das Kind, was Verantwortung und Freundschaft sind. Wenn man zuhört, was die Schüler über ihre Haustiere erzählen – egal ob die Tiere gekauft, geschenkt oder gerettet sind – hört man immer, dass ihre Tiere die besten Freunde und sogar Familienmitglieder sind. In diesem Artikel berichten die Schülerinnen und Schüler der Nazarbayev Intellectual School für Chemie und Biologie der Stadt Almaty und Studentinnen über ihre Haustiere. Wenn man die Tiere schützt und liebt, zeigen sie ihre Liebe und Treue zurück. Man möchte hoffen, dass jedes Haustier einen guten Besitzer findet.

Jamilya Tokhtarova

Ich habe einen Hund namens Yume. Sie gehört zur Rasse der Akita inu. Yume lebt seit zwei Jahren in meiner Familie. Seit meiner Kindheit träumte ich immer von einem Hund, und als ich 13 Jahre alt war, kauften meine Eltern mir Yume. Wenn ich mit ihr spiele, bin ich glücklich. Yume ist schön, clever, gütig und treu, obwohl ich denke, dass sie manchmal faul ist. Denn sie kann den ganzen Tag schlafen. Yume ist meine beste Freundin, weil sie mich beschützt.

Inkar Khaltaeva

Mein Haustier ist eine graue Katze namens Smokey, die seit zwei Jahren meiner Familie gehört. Ich habe sie von einer Freundin bekommen, die drei Kätzchen hatte. Smokey ist eine verspielte und energiegeladene Katze, die es liebt, Spielzeuge und Laserpointer zu jagen. Sie hat ein wunderschönes Fell und schöne Augen. Smokey ist sehr wichtig für mich, weil sie mir unendlich viel Freude bereitet und mich in schwierigen Zeiten unterstützt. Sie ist ein geliebtes Familienmitglied, ohne das ich mir mein Leben nicht vorstellen kann.

Aliaskar Bekbolat

Ich habe zwei Haustiere, einen Hund und eine Katze. Mein Hund heißt Rex und meine Katze Lia. Wir haben Rex 2014 und Lia 2022 gekauft. „Wir wohnen in einem Haus, deswegen brauchen wir einen Hund, um es zu bewachen“, sagte mein Vater, als ich ihn fragte, warum wir Rex gekauft haben. Rex ist ein Moskauer Wachhund und hat lange Ohren. Lia kam in unser Haus, als meine Mutter eine Katze haben wollte. Die Mutter von Lia ist eine Sphinx-Katze und ihr Vater hat ein schwarzes Fell, deshalb ist Lia sehr flauschig, schwarz und ihre Ohren sind wie die einer Sphinx-Katze. Wir mögen unsere Haustiere, weil sie so süß und verspielt sind.

Kenessary Uali

Ich habe zu Hause ein schönes Tier und es heißt Kuzya. Kuzya ist mein dreijähriger Kater. Er hat ein graues Fell und gelbe Augen. Im Jahr 2020 habe ich ihn von den Nachbarn bekommen. Er lebt seit seiner Geburt bei mir. Wir leben in einem Haus, deswegen verbringt Kuzya viel Zeit draußen mit anderen Katern und Katzen. Wir füttern ihn mit Trocken- und Nassfutter, aber er kommt oft satt nach Hause. Vielleicht findet er Futter in der Natur. Unser Kater ist ein geliebtes Familienmitglied, das uns Freude und Wärme schenkt. Wir können uns unser Leben nicht ohne seinen einzigartigen Charakter vorstellen.

Zhanibek Akhmetov

Ich habe drei Tiere: zwei Katzen, die Sonja und Milka heißen, und eine afrikanische Schnecke, Gery. Sonja bekam ich vor neun Jahren, vor einem Jahr kam Milka in unsere Familie, und vor vier Jahren kaufte ich eine Schnecke. Die Haustiere kamen aus verschiedenen Gründen in mein Haus. Die erste Katze haben meine Großeltern mir zum 8. März geschenkt. Die Schnecke habe ich in einer Zoohandlung gekauft, und Milka hat meine Familie über eine Anzeige genommen. Die ältere Katze ist ruhig und liebt es, auf Tüten zu sitzen, während die jüngere sehr verspielt ist. Und Gary frisst gerne Bananen. Ich liebe meine Haustiere sehr, weil sie auch Familienmitglieder sind.

Luisa Vatutina

Ich habe zwei Haustiere, eine Katze und einen Kater. Meine Katze heißt Murka, und mein Kater heißt Barsik. Murka lebt seit vier Jahren in meiner Familie, und Barsik ist jünger als Murka und lebt seit drei Jahren mit uns. Meine Eltern haben Murka aus einem Tierheim geholt. Meine Schwester und ich haben Barsik als kleines Kätzchen im Hof gefunden, und wir konnten ihn nicht draußen allein lassen, da er sehr klein, hungrig und krank war. Murka ist eine Glückskatze, d. h. eine dreifarbige Katze: schwarz, rot und weiß. Sie ist recht ruhig und freundlich. Barsik ist viel schüchterner als Murka, aber auch sehr gesprächig. Sein Fell ist halb weiß, halb rot. Sie gehen beide gerne spazieren. Ich liebe meine Katzen sehr, denn sie sind ein Teil meiner Familie. Meine Haustiere sind meine besten Freunde, und ich verbringe sehr viel Zeit mit ihnen.

Nadira Tokhtarova