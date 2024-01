Ende vergangener Woche ist eine kasachische Delegation unter Leitung des stellvertretenden Landwirtschaftsministers Kasachstans Jerbol Tasschurekow in Berlin eingetroffen. Im Rahmen des Besuchs zur Teilnahme am Weltforum für Ernährung und Landwirtschaft „GFFA“ nahm die Delegation an der offiziellen Eröffnungszeremonie der Ausstellung „Grüne Woche“ teil.

Das umfangreiche Geschäftsprogramm der internationalen „Grünen Woche“ 2024 biete eine einzigartige Gelegenheit, fortschrittliche Technologien, Errungenschaften und praktische Erfahrungen führender Hersteller kennenzulernen sowie Geschäftskontakte mit Unternehmen der Agrarindustrie aus der ganzen Welt zu knüpfen, betonte Tasschurekow bei einem Pressetermin mit Journalisten aus Deutschland und Kasachstan.

Auf der Ausstellung präsentieren mehr als 30 Unternehmen aus Kasachstan ihre Erzeugnisse, darunter Fleischprodukte, getrocknete Stuten- und Kamelmilch, Mehl, Pflanzenöle, die kasachische nationale Spezialität „Schent“, Süßwaren, Honig, Fruchtsäfte, alkoholische und alkoholfreie Getränke.

Facettenreiche Zusammenarbeit im Agrarbereich

Deutschland ist ein wichtiger Partner Kasachstans, insbesondere im Wirtschafts- und Agrarbereich. Der Handelsumsatz mit Agrarprodukten zwischen den beiden Ländern belief sich zwischen Januar und November 2023 auf 113,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Aus Kasachstan wurden in diesem Zeitraum Agrargüter im Wert von 26,2 Millionen US-Dollar nach Deutschland exportiert. Die Hauptanteil stellten Fischfilets und andere Fischprodukte (16,9 Millionen US-Dollar; 2.200 Tonnen). Kasachstan wiederum importierte aus Deutschland Schokolade und andere kakaohaltige Fertigprodukte im Wert von 24 Millionen US-Dollar (die Gesamtimporte aus Deutschland nach Kasachstan beliefen sich im Januar-November 2023 auf 87,5 Millionen US-Dollar).

Laut Jerbol Tasschurekow wurde unter Beteiligung deutscher Investoren ein Projekt zur Montage von Landmaschinen der Firmen CLAAS und HORSCH umgesetzt.

Größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau

„Ich bin sicher, dass das Angebot an heimischen Waren in den Ladenregalen in Deutschland jedes Jahr größer wird. Die Teilnahme Kasachstans an dieser Ausstellung hat Tradition und ist ein wichtiges Ereignis, das den Aufbau von Geschäftskontakten, den Erfahrungsaustausch und die Umsetzung neuer gemeinsamer Projekte erleichtert“, betonte der Vizeminister in seinem Interview.

Die Grüne Woche wurde 1926 gegründet und ist Weltweit größte internationale Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau und. Traditionell präsentieren im Januar Aussteller aus aller Welt an zehn Veranstaltungstagen ein umfangreiches Angebot. Darüber hinaus bietet die Grüne Woche einen Rahmen für die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Klimaschutz, Ernährungssicherheit, Schonung natürlicher Ressourcen und nachhaltiger Entwicklung.

