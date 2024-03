In Berlin hat am Dienstag die Internationale Tourismusbörse (ITB) begonnen. Diese gilt als weltgrößte Tourismusmesse und blickt inzwischen auf eine mehr als 50-jährige Historie zurück.

Kasachstan, das seit Jahren seine touristische Infrastruktur ausbaut und eine von Jahr zu Jahr wachsende Zahl an Reisenden empfängt, ist dort mit einem Stand vertreten. Das Hauptziel der Teilnahme besteht laut der Botschaft Kasachstans darin, die Naturlandschaften des Landes zu präsentieren, Geschäftskontakte zu knüpfen, touristisches Potenzial aufzuzeigen und weitere Touristen aus dem Ausland nach Kasachstan zu locken.

Auch eine Delegation unter der Leitung des Vizeministers für Tourismus und Sport, Jerzhan Jerkinbajew, ist aus diesem Anlass in der Bundeshauptstadt eingetroffen. Die Besucher des kasachischen Länderpavillons konnten unter anderem ein breites Spektrum an touristischen Routen, darunter Bergwanderungen, Expeditionen in die Steppe, kulturelle Touren durch historische Städte sowie Möglichkeiten zum Ökotourismus kennenlernen.

Außerdem gab es Informationen zu Kasachstans Sehenswürdigkeiten. Darüber hinaus konnten die Besucher landestypische Exponate wie Jurtendekorationen betrachten und Spezialitäten der kasachischen Küche probieren. Unter anderem statteten Berlins Bürgermeister Kai Wegner und die Wirtschaftssenatorin der Hauptstadt Franziska Giffey den Gästen aus Kasachstan einen Besuch ab.

