Warme Sonnenstrahlen, längere Tage und Blütenduft – der Frühling rückt näher, und mit ihm das große zentralasiatische Frühlingsfest Nauryz.

Auch in Kasachstan wird in der kommenden Woche wie jedes Jahr drei Tage am Stück gefeiert. Die Menschen kommen im Familien- und Freundeskreis an reich gedeckten Tafeln zusammen, genießen traditionelle Spezialitäten wie Nauryz kozhe und erfreuen sich an Musik, Tänzen und althergebrachten Spielen.

Bereits am Dienstag beging Kasachstan das Fest Korisu kuni, auch bekannt als Amal. An diesem Tag gratulieren sich die Bewohner gegenseitig zum Frühlingsanfang, wünschen sich alles Gute und zollen der älteren Generation Respekt. Auch Präsident Tokajew meldete sich aus diesem Anlass auf Twitter zu Wort und beglückwünschte seine Landsleute.

„Seit jeher freuen sich die Menschen auf diesen Tag des Frühlingserwachens“, so das Staatsoberhaupt in dem Tweet. „Der Feiertag, der Einheit und Harmonie fordert, ist eine lebendige Verkörperung der traditionellen Empathie unseres Volkes. Möge das neue Jahr erfolgreich sein!“ Die drei Tage, an denen Nauryz offiziell in großem Stil gefeiert wird – vom 21. bis 23. März – sind nationale Feiertage.

DAZ