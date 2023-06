An diesem Mittwoch feiern die Muslime in Kasachstan den Beginn des islamischen Opferfestes Kurban Ait.

Für sie ist es das wichtigste Datum des Jahres. Man begeht den Abschluss der Pilgerfahrt nach Mekka, trifft sich im großen Kreis und besucht die Moschee, um dort zu feiern. Die Feierlichkeiten dauern mehrere Tage. Da der islamische Kalender elf Tage kürzer ist als der gregorianische Kalender, ändert sich der Zeitpunkt von Kurban Ait jedes Jahr. Dieses Jahr beginnt es am 28. Juni und dauert bis einschließlich 30. Juni. Nur der 28. Juni ist jedoch in Kasachstan ein freier Tag, an dem die wichtigsten festlichen Veranstaltungen stattfinden.

Nach dem Feiertagsgebet bringen Muslime, die eine materielle Möglichkeit haben, ein Opfer. Sie können ein Schaf oder eine Ziege im Alter von einem Jahr oder älter, einen Bullen, eine Kuh oder einen Büffel im Alter von zwei Jahren oder ein Kamel im Alter von fünf Jahren opfern. In Saudi-Arabien hat derweil die berühmte Pilgerfahrt nach Mekka in diesem Jahr neue Maßstäbe gesetzt. Zum ersten Hadsch seit dem Ende der Corona-Auflagen wurden mehr als zwei Millionen Menschen erwartet. Zum ersten Mal hat es das fundamentalistisch regierte Land auch Frauen erlaubt, eigenständig und ohne männliche Begleitung an dem Zug teilzunehmen.

DAZ