Der Monat Mai steht bevor, und da gibt es für die Menschen in Kasachstan viel zu feiern.

Wichtig sind der Tag des Vaterlandsverteidigers und der Tag des Sieges als Erinnerung an die gemeinsame Abwehr des nationalsozialistischen Überfalls auf die ehemalige Sowjetunion durch deren Völker. Den Auftakt bildet aber am 1. Mai Kasachstans Einheitstag – der „Tag der Einheit des Volkes Kasachstans“.

Traditionell finden aus Anlass des Festes Veranstaltungen, Tänze und sportliche Wettbewerbe auf den zentralen Plätzen und Straßen aller Städte statt. So sind in diesem Jahr allein in der Hauptstadt Astana ungefähr 70 Veranstaltungen geplant. Dazu zählt auch ein Festumzug zum berühmten Bajterek. Für die vielen Ethnien des Landes ist das Fest auch eine Gelegenheit, einander besser kennenzulernen und die eigenen Bräuche und Traditionen sichtbar zu machen.

Auch ist der Tag ein willkommener Anlass, um Menschen für besondere Verdienste auszuzeichnen – so etwa wenn kinderreichen Müttern in den Akimaten der Städte Orden als Anerkennung verliehen werden.