Am 16. Dezember begeht Kasachstan seinen wichtigsten nationalen Feiertag – den Tag der Unabhängigkeit. Im ganzen Land und besonders in seinen Großstädten – Astana und Almaty – sind ausgiebige Feierlichkeiten geplant. So dürfen sich die Einwohner der Hauptstadt des Südens auf zahlreiche Ausstellungen, Konzerte, Wettbewerbe und Runde Tische zu verschiedenen Themen freuen. Viel wird sich dabei auch um traditionelle kasachische Bräuche und Kultur drehen. Am Vorabend des Feiertags hat sich die Tradition entwickelt, herausragende Bürger Kasachstans – Persönlichkeiten aus Kultur, Kunst, Sport und Politik – auszuzeichnen. Für Menschen, die einmal gegen das Gesetz verstoßen haben, werden häufig „Feiertagsamnestien“ verhängt. Damit es auch alle Menschen zu den Festen in ihrer jeweiligen Stadt schaffen, werden zusätzliche Züge und Flüge eingesetzt. Der Termin für den Unabhängigkeitstag Kasachstans fällt nicht zufällig auf den 16. Dezember. An jenem Datum im Jahr 1991 verabschiedete der Oberste Rat Kasachstans das Gesetz über die Unabhängigkeit und staatliche Souveränität der Republik. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärte die Kasachische Sozialistische Sowjetrepublik als letzte Union im postsowjetischen Raum ihre staatliche Souveränität.

