Kasachstans Außenminister Murat Nurtleu traf sich im Rahmen seines Besuchs im schweizerischen Genf mit Vorsitzenden internationaler Organisationen. Dabei ging es um die außenpolitischen Prioritäten und demokratischen Prozesse des Landes, die von allen Teilnehmern gewürdigt wurden.

Beim Treffen mit UNO-Generalsekretär António Guterres wurden die aktuellen globalen Herausforderungen, die Vertiefung der regionalen Zusammenarbeit zwischen den Ländern Zentralasiens sowie die Initiative zur Gründung des UNO-Regionalzentrums für nachhaltige Entwicklung für Zentralasien und Afghanistan in Almaty besprochen. Der Minister überreichte dem UN-Generalsekretär auch eine Einladung des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), der im Juli dieses Jahres in Kasachstan stattfinden soll.

Guterres würdigte die Bemühungen Kasachstans zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung und zur Stärkung des internationalen Friedens und der Sicherheit, auch im Rahmen regionaler Organisationen wie der SCO und der Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA).

Schutz von Menschenrechten Kernanliegen Kasachstans

Mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, erörterte Nurtleu die Arbeit Kasachstans im Menschenrechtsrat sowie die laufenden Arbeiten im Rahmen des Aktionsplans für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Türk begrüßte den Beginn der technischen Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und dem Büro des Ombudsmannes und lobte die laufenden demokratischen Veränderungen im Land. Darüber hinaus betonte Minister Nurtleu, dass die Förderung und der Schutz der Menschenrechte ein integraler Bestandteil der Vision einer demokratischen und wohlhabenden Gesellschaft Kasachstans sei. Diese Fragen stehen Mittelpunkt der von Präsident Tokajew in den letzten Jahren durchgeführten Reformen.

Während des Treffens mit dem Generaldirektor der WHO Tedros Ghebreyesus wurde das aktive Niveau der Zusammenarbeit sowie der erste offizielle Besuch des Leiters des Weltgesundheitsamtes im Oktober 2023 in Kasachstan zur Teilnahme an der Globalen Konferenz über die primäre Gesundheitsversorgung festgestellt. Die Parteien erörterten anschließend Fragen im Zusammenhang mit der Förderung der Initiative des Staatsoberhaupts Kasachstans zur Gründung der Koalition für primäre Gesundheitsversorgung.

Bi- und multilaterale Zusammenarbeit

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), Daren Tang, informierte den Minister über die Anweisung des kasachischen Präsidenten, günstige Bedingungen für den Ausbau der Kreativwirtschaft im Land zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde eine Vereinbarung über eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des geistigen Eigentums getroffen. Als vielversprechende Bereiche der Zusammenarbeit nannten die Parteien die Einrichtung eines Master-Studiengangs mit doppeltem Abschluss zwischen der WIPO und kasachischen Universitäten sowie die Bereitstellung von technischer Hilfe durch die Organisation.

Ebenfalls führte der kasachische Außenminister bilaterale Gespräche mit den Leitern der Außenministerien Indonesiens, Vietnams, Saudi-Arabiens, der Schweiz, Albaniens und Georgiens. Darin wurden der aktuelle Stand und die Aussichten für die weitere Entwicklung der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit erörtert, einschließlich der gegenseitigen Unterstützung im Rahmen internationaler Organisationen. Gleichzeitig wurden die wichtigsten Aspekte der Aktivitäten im Menschenrechtsrat angesprochen, darunter die gemeinsame Förderung von Initiativen zu aktuellen Themen auf der UN-Agenda.

DAZ

