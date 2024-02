Im Rahmen des UN-Menschenrechtsrats will das Land Initiativen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Beseitigung häuslicher Gewalt einbringen.

Am 26. Februar startet in Genf die 55. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats. Im Vorfeld dieses bedeutenden Ereignisses luden Vertreter des kasachischen Außenministeriums in Kasachstan akkreditierte Diplomaten ein, um die Fortschritte des Landes bei seinen demokratischen Reformen zu präsentieren.

In dem Vortrag „Förderung der Menschenrechte: ein umfassender Dialog über Transformationsreformen in Kasachstan“ ging der Erste stellvertretende Außenminister Kairat Umarow darüber hinaus auf die Prioritäten und Pläne Kasachstans im letzten Jahr seiner Mitgliedschaft in dem Organ ein. Als besonders wichtige Errungenschaft von Kasachstans Mitgliedschaft im Vorjahr hob er die Verabschiedung der Resolution „Sicherstellung hochwertiger Bildung im Namen von Frieden und Toleranz für jedes Kind“ hervor, die sein Land initiiert hatte. Co-Sponsoren waren 126 Staaten, denen der Außenpolitiker für ihre Unterstützung dankte. Die Prioritäten für 2024 lägen auf Initiativen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Beseitigung häuslicher Gewalt, betonte Umarow.

Die stellvertretende Justizministerin Kasachstans Botagos Schakselekowa stellte die Ergebnisse der Umsetzung von Reformen im Bereich Menschenrechte vor, darunter die Dezentralisierung des politischen Systems, die Vereinfachung der Registrierung politischer Parteien und den Schutz der Bürgerrechte.

DAZ

