Der kasachische Aufwärtstrend bei ausländischen Direktinvestitionen geht weiter. Die Niederlande investieren so viel wie kein anderes Land. Gefragt ist vor allem der Bergbausektor.

Kasachstan hat am Montag für 2022 einen Bruttozufluss ausländischer Direktinvestitionen in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr (23,8 Milliarden US-Dollar) entspricht das einem Anstieg von 17,7 Prozent – und damit einem Zehn-Jahres-Rekordwert. Der höchste Wert lag bislang im Jahr 2012 mit 28,9 Milliarden US-Dollar. In den Zahlen spiegelt sich das gewachsene Interesse ausländischer Investoren an Kasachstan infolge der Kampfhandlungen in der Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Russland wider.

Deutschland an zehnter Stelle

Nach Ländern entfiel das größte Investitionsvolumen auf die Niederlande mit 8,3 Milliarden US-Dollar, gefolgt von den USA mit 5,1 Milliarden USD und der Schweiz mit 2,8 Milliarden USD. Deutschland lag in der Statistik auf dem zehnten Platz mit 469,5 Millionen US-Dollar. Das sanktionierte Russland blieb ebenfalls ein wichtiger Investitionspartner und lag mit 1,5 Milliarden US-Dollar an fünfter Stelle.

In Bezug auf die Sektoren entfiel der mit einem Plus von 25 Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar der größte Investitionszufluss auf die Bergbauindustrie, gefolgt von der verarbeitenden Industrie mit 5,6 Milliarden US-Dollar ( plus 2,7 Prozent). Einen starken Zuwachs erlebten auch Direktinvestitionen im Bereich Groß- und Einzelhandel (plus 36 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar).

Ölregion Atyrau Spitzenreiter

Im regionalen Kontext zog Atyrau die meisten Investitionen an. Hier betrug der Anstieg sogar 48,3 Prozent auf 8,3 Milliarden US-Dollar. Die Region mit der gleichnamigen Gebietshauptstadt ist ein Zentrum der Ölförderung und –verarbeitung, das namhafte kasachisch-amerikanische Gemeinschaftsunternehmen Tengischevroil, an dem der US-Energieriese Chevron mehrheitlich beteiligt ist, hat hier seinen Sitz. Direkt hinter Atyrau folgte Almaty mit Investitionen in Höhe von 7,6 Milliarden US-Dollar auf dem zweiten Platz.

Das kasachische Außenministerium kommentierte die Zahlen mit dem Hinweis, es arbeite „weiterhin an der Umsetzung der Anweisungen von Präsident Kassym-Schomart Tokajew, in den nächsten sieben Jahren ausländische Investitionen in Höhe von mindestens 150 Milliarden US-Dollar anzuziehen“.

