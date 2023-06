Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat den heutigen Montag zum nationalen Trauertag erklärt. Hintergrund sind die großflächigen Waldbrände, die im Osten des Landes das Leben von 14 Forstarbeitern gefordert haben.

„Im Zusammenhang mit dem Tod von Menschen infolge eines Waldbrandes in der Region Abay wird in der Republik Kasachstan am 12. Juni 2023 eine Staatstrauer ausgerufen“, heißt es in der Anordnung des Präsidenten. Überall im Land wurden für Montag die Flaggen auf Halbmast gesetzt.

Präsident Tokajew ist am Sonntag selbst in das Katastrophengebiet gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Dort dauern die Löscharbeiten weiter an. Laut Katastrophenschutzminister Syrym Scharipchanow sei die Situation inzwischen „unter Kontrolle“, allerdings seien noch immer 43.000 Hektar Gebiet von den Bränden betroffen.

DAZ