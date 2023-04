Allerdings sind die Aktivitäten des Zentrums Beschränkungen unterworfen.

Lange war es still um das Internationale Zentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit „Khorgos“ (ICBC), das seit 2017 den Status einer Freihandelszone innehat und von den Initiatoren als „neues Dubai“ beworben wurde. Mit der Pandemie 2020 wurde das Sondergebiet an der kasachisch-chinesischen Grenze geschlossen, und erst als China vor wenigen Monaten mit der Lockerung seiner Zero-Covid-Politik begann, keimten erste Hoffnungen auf eine Rückkehr des Handels nach Khorgos auf.

Nun ist es so weit: Am Donnerstag verkündete das Akimat der Region Zhetysu, dass Khorgos seine Arbeit am 24. April wieder aufnehmen wird. „In diesen drei Jahren [der Schließung, Red.] hat die Verwaltungsgesellschaft enorme Arbeit geleistet, um die Aktivitäten zu verbessern und alle Geschäftsprozesse des Zentrums zu modernisieren“, heißt es in der Mitteilung. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das ICBC Khorgos seine Aktivitäten wieder aufnimmt und ab dem 24. April 2023 normal funktionieren wird.“

Wareneinfuhr nur für persönlichen Gebrauch

Allerdings gibt es Einschränkungen, die das ICBC auf seiner Seite nennt: „Frachttransport ist für jedermann verboten – dies ist ein Importtransit. Weil das Khorgos ICBC ursprünglich für Touristen gedacht war. Das heißt, es wird jetzt keinen Frachttransport mehr geben.“ Der Transport von Waren für den persönlichen Gebrauch ist aber dagegen jedem gestattet.

Wie das ICBC weiter ausführt, hat jede Person das Recht, einmal im Monat Waren für den persönlichen Gebrauch bis zu einem Gewicht von 31 kg oder im Wert von bis zu 1.000 Euro ohne Zahlung von Zöllen und Steuern einzuführen.

