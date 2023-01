Das Feld e4 wurde aus dem Diagramm herausgeschnitten. War auf dem Ausschnitt eine Schachfigur? Falls nein, warum nicht?

Einer der wT ist ein Wandlungsturm. Der letzte Partiezug kann (bei unbesetztem Feld e4) nicht wBe5xd6 e.p.+ gewesen sein, denn dann wäre der sLf5 ein Wandlungsläufer, doch ein solcher war schlagfallmäßig betrachtet nie herstellbar gewesen. Daraus folgt: Das Schachgebot für den sK mit unbesetztem Feld e4 ist illegal. Feld e4 muss mit einer Figur besetzt gewesen sein. – sBb6 und sBb4 schlugen beide wS, wLf1 wurde auf f1 geschlagen und der wTa1 in seinem Eckbereich. Auf e4 steht also eine Figur von Schwarz. Daraus folgt legal: sSe4. – Der weiße c-Bauer wandelte einst auf c8 in einen wT um, der weiße f-Bauer (jetzt auf d6) schlug einst sT und schwarzen d-Bauern. Der schwarze f-Bauer wandelte einst um auf f1 in sS.