Eine Schachfigur steht zu viel auf dem Brett. Welche?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Der sTg1 hätte nicht in diesen Eckbereich ziehen können. Und die sB auf der b-Linie belegen, dass bei Weiß einst eine Figur geschlagen worden war (doch sind noch alle 16 auf dem Brett). Als zu viel auf dem Brett sind also verdächtig: wLf1, wBh3, wBg2 und wBe2. – wLf1 zu viel? Der konnte nicht auf der b-Linie geschlagen worden sein, weil er nach dort nicht hätte hinziehen können, außerdem wäre nun das Schachgebot mit sTg1 illegal. – wBh3 oder wBg2 hätte einst umwandeln müssen, um auf der b-Linie geschlagen werden zu können, doch eine Umwandlung war nicht machbar gewesen. – Nur der wBe2 konnte auf d8 umwandeln (hierbei auf der d-Linie hinter dem sBd5 einen sT geschlagen). Und diese weiße Wandlungsfigur konnte auf der b-Linie geschlagen worden sein. Also: wBe2 steht zu viel auf dem Brett.